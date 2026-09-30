Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2026-2027 - L'Ong Béré Secours soutient 150 élèves vulnérables de Marandallah

L'Ong Béré Secours a apporté un soutien à des élèves issus de familles défavorisées en offrant 150 kits scolaires à Kpesso, localité située dans la sous-préfecture de Marandallah, le 26 septembre 2026.

Organisée sous la présidence du sous-préfet de Marandallah, Koné Bouaké Idriss, la cérémonie a réuni plusieurs acteurs engagés dans la promotion de l'éducation et la lutte contre la pauvreté. Parmi eux figuraient le directeur régional de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Ouattara Ali, ainsi que Bakayoko Issouf, président de la Commission régionale des droits de l'Homme de la région du Béré.

Les festivités ont débuté par l'intervention du directeur de l'Epp Kpesso 1, établissement hôte de la rencontre. Saluant l'initiative de l'Ong, M. Silué a estimé que ce don constitue un véritable soulagement pour les élèves bénéficiaires, leurs familles et le personnel enseignant. Il a également formulé le voeu de voir l'organisation renforcer davantage son action en faveur des apprenants lors des prochaines éditions.

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Prenant la parole, le président de l'Ong Béré Secours, Dosso Mama Hamed, a rappelé que l'organisation oeuvre pour la réduction des inégalités, la lutte contre l'abandon scolaire et la promotion de l'éducation. Il a par ailleurs annoncé son intention de revenir à Kpesso l'an prochain afin de récompenser les meilleurs élèves bénéficiaires et encourager l'excellence scolaire.

Les 150 kits scolaires distribués ont été répartis entre les cinq secteurs pédagogiques de la section pédagogique de Marandallah : Marandallah, Kpesso, Gborozonba, Bobosso-Tiénigboué et Sanankoro.

À l'occasion de cette remise, le directeur régional de la Cohésion nationale, Ouattara Ali, a salué l'engagement de l'Ong en faveur des couches les plus vulnérables. Il a présenté aux populations les dispositifs sociaux déployés par l'État ivoirien pour lutter contre la pauvreté et a invité le directeur de l'école à transmettre la liste des familles concernées afin qu'elles puissent, si possible, bénéficier de ces mécanismes d'assistance.

De son côté, Bakayoko Issouf a félicité Béré Secours pour son action en faveur du droit à l'éducation. Selon lui, cette initiative contribue à garantir l'un des droits fondamentaux de l'enfant et mérite d'être portée à la connaissance des instances compétentes.

Clôturant la série des allocutions au nom du sous-préfet, Yéo Koronan a transmis les félicitations de l'autorité administrative à l'Ong. Il a exhorté les élèves et les enseignants à faire bon usage du matériel reçu, tout en saluant les nombreuses actions menées par l'organisation dans la sous-préfecture, notamment dans les domaines de l'éducation et de la protection de l'environnement.

Pour le représentant du sous-préfet, ces initiatives participent à l'amélioration des conditions de vie des populations et renforcent les efforts de développement social engagés dans la région.

La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère empreinte de gratitude et d'espoir, les participants exprimant le souhait de voir se poursuivre et s'intensifier les actions de solidarité en faveur des enfants et des populations les plus vulnérables.