Soudan: Une délégation chinoise effectue des études techniques en vue de la création d'une cimenterie dans la localité d'Al-Jabalain

Une délégation de la société chinoise Sowa Global, accompagnée de représentants de l'Autorité générale de recherches géologiques et de responsables de l'État du Nil Blanc a entamé des études techniques préliminaires en vue de la construction d'une cimenterie dans la zone de Nayfer, relevant de la localité d'Al-Jabalain.

La mission, qui comprend notamment le conseiller économique du wali du Nil Blanc, Dr Moustafa Al-Jak, le commissaire à l'investissement Abdullah Ismaïl et le directeur de l'administration des carrières, l'ingénieur Rahma Al-Imam Hammad, a effectué une visite de terrain sur le site proposé. Elle a été reçue par le directeur exécutif de la localité d'Al-Jabalain, Yahia Al-Fadil.

Selon le commissaire à l'investissement, le projet couvrirait une superficie d'environ quatre millions de mètres carrés. Il s'agirait du premier investissement dans le secteur minier de l'État du Nil Blanc. La société chinoise est spécialisée dans la production de ciment et de marbre.

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Le directeur exécutif de la localité a qualifié le projet d'investissement prometteur, susceptible de soutenir l'économie locale et régionale et de bénéficier aux populations de la zone. Il a affirmé la disponibilité des autorités locales à fournir les facilités nécessaires à sa mise en œuvre, conformément à la politique de l'État visant à encourager et attirer les investissements.