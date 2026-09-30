Afrique de l'Est: Le Soudan participe à la 29e réunion de l'Initiative pour la Corne de l'Afrique à Nairobi

Le ministre d'État au ministère des Finances, conseiller Mohamed Nour a représenté le gouvernement soudanais à la 29e réunion de l'Initiative pour la Corne de l'Afrique, tenue à Nairobi (Kenya) le 28 septembre, en présence des ministres des Finances des pays membres, de représentants des gouvernements donateurs et d'organisations régionales et internationales.

Les travaux ont porté sur le renforcement de l'intégration économique et de la coopération régionale, le développement des infrastructures et l'accroissement des investissements dans les secteurs prioritaires (électricité, eau, routes), afin de faciliter la circulation des personnes et des marchandises et de stimuler le commerce transfrontalier.

Les ministres ont adopté le Plan d'action pour le développement du commerce dans la Corne de l'Afrique 2026-2031, visant à soutenir le commerce régional, améliorer la connectivité, renforcer l'intégration économique et l'investissement, et contribuer au redressement économique, à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance.

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Intervenant devant l'assemblée, le ministre d'État a plaidé pour le soutien au développement des postes frontaliers du Soudan et à la création de zones économiques, industrielles et de libre-échange dans 15 points de passage, pour faciliter les échanges, réduire la contrebande, accroître les recettes et attirer les investissements, tout en faisant du Soudan un hub régional reliant la Corne, le Sahel, l'Afrique du Nord et la mer Rouge.

Il a également souligné l'importance de développer les chaînes de valeur agricole et animale, de mobiliser des financements extérieurs et d'inscrire les zones économiques frontalières parmi les projets prioritaires de la feuille de route commerciale 2026-2031. Le président de l'organisation et les donateurs ont souscrit aux demandes présentées par le Soudan.