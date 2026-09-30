Soudan: Un accord de transfert de matériel biologique entre le Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires et le Centre Africain du Vaccin

30 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Un accord de transfert de matériel biologique (ATM) a été signé mercredi entre le Laboratoire central de recherches vétérinaires et le Centre africain de vaccins vétérinaires de l'Union africaine (UA-PANVAC), basé en Éthiopie.

La directrice du Laboratoire central, Dre Khalda Khalifa a indiqué que cet accord permettra d'approvisionner le laboratoire en sept souches vaccinales contre des maladies virales et bactériennes, une étape décisive pour relancer la production nationale de vaccins.

Elle a ajouté que les travaux de réfection du réseau électrique du laboratoire sont presque achevés et que l'équipe chargée des vaccins bactériens est prête à démarrer. La première phase de production portera sur trois vaccins : la maladie du charbon, la gangrène gazeuse (blackleg) et la septicémie.

Dre Khalda a salué les efforts du Centre africain de vaccins vétérinaires d'Éthiopie, ainsi que ceux des ministères de l'Élevage et des Finances, pour réunir les conditions nécessaires à la reprise des activités du laboratoire et son retour imminent à la production.

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