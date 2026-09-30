Soudan: Un accord de transfert de matériel biologique entre le Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires et le Centre Africain du Vaccin

Un accord de transfert de matériel biologique (ATM) a été signé mercredi entre le Laboratoire central de recherches vétérinaires et le Centre africain de vaccins vétérinaires de l'Union africaine (UA-PANVAC), basé en Éthiopie.

La directrice du Laboratoire central, Dre Khalda Khalifa a indiqué que cet accord permettra d'approvisionner le laboratoire en sept souches vaccinales contre des maladies virales et bactériennes, une étape décisive pour relancer la production nationale de vaccins.

Elle a ajouté que les travaux de réfection du réseau électrique du laboratoire sont presque achevés et que l'équipe chargée des vaccins bactériens est prête à démarrer. La première phase de production portera sur trois vaccins : la maladie du charbon, la gangrène gazeuse (blackleg) et la septicémie.

Dre Khalda a salué les efforts du Centre africain de vaccins vétérinaires d'Éthiopie, ainsi que ceux des ministères de l'Élevage et des Finances, pour réunir les conditions nécessaires à la reprise des activités du laboratoire et son retour imminent à la production.