Le gouverneur du Darfour, Minni Arkou Minawi, a accusé la milice terroriste des Forces de soutien rapide (FSR) de commettre un nettoyage ethnique et culturel et de cibler systématiquement l'identité soudanaise dans la guerre dévastatrice qu'elle mène dans le pays.

S'exprimant devant une réunion de haut niveau organisée à l'occasion du 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Durban contre le racisme, en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies, il a averti que les discours de haine et l'incitation à la haine raciale ne sont plus de simples concepts théoriques, mais des armes meurtrières qui coûtent des vies, détruisent des communautés et déplacent des millions de personnes si elles ne sont pas stoppées avec fermeté.

M. Minawi a souligné que, malgré des décennies de lutte internationale, le racisme structurel et la xénophobie continuent de ravager les sociétés, y compris en Afrique. Il a appelé à trois axes pour un avenir exempt de racisme : la justice réparatrice et la reddition de comptes historiques sur l'héritage de l'esclavage et du colonialisme; l'investissement dans les jeunes générations par la réforme des programmes scolaires ; et le renforcement de la responsabilité internationale partagée pour protéger les civils et préserver la diversité.

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Il a réitéré l'engagement total du Soudan envers la Déclaration et le Programme d'action de Durban, et sa volonté de bâtir un État fondé sur la paix, la justice, l'égalité et le respect des droits humains sans discrimination.