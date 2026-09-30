Soudan: Mosa Hilal souligne l'importance de soutenir FAS et les forces auxiliaires pour faire face aux défis du pays

30 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil soudanais de la Sahwa révolutionnaire, cheikh Mosa Hilal a souligné que la phase actuelle exige l'union des efforts nationaux, le rassemblement et le renforcement de la cohésion sociale.

Il a insisté sur l'importance de soutenir les Forces armées et les forces auxiliaires face aux défis du pays, tout en poussant le dialogue « Soudanais-Soudanais » comme voie pour traiter les racines de la crise, préserver l'unité et la souveraineté du Soudan, mettre fin à la guerre et rétablir la sécurité et la stabilité.

Ces déclarations ont été faites lors de la réception à sa résidence de Khartoum, d'une délégation comprenant le président du Parti Oumma, Dr Sadiq Al-Hadi Al-Mahdi, le président du Parti des Bâtisseurs de l'Avenir, Dr Fath Al-Rahman Al-Fadil, et le juriste Dr Adel Abdel Ghani, en présence du secrétaire général du Conseil, Dr Abderrahmane Hassan.

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La délégation a présenté ses condoléances pour les martyrs de la « Bataille de la Dignité » dans la localité de Mustariha, au Nord-Darfour, exprimant sa solidarité avec leurs familles. Le cheikh Mosa Hilal a remercié la délégation pour sa visite, indiquant qu'elle s'inscrit dans le cadre de la concertation sociale, des valeurs d'entraide et de l'échange de points de vue sur la situation actuelle.

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