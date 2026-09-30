Soudan: Mosa Hilal souligne l'importance de soutenir FAS et les forces auxiliaires pour faire face aux défis du pays

Le président du Conseil soudanais de la Sahwa révolutionnaire, cheikh Mosa Hilal a souligné que la phase actuelle exige l'union des efforts nationaux, le rassemblement et le renforcement de la cohésion sociale.

Il a insisté sur l'importance de soutenir les Forces armées et les forces auxiliaires face aux défis du pays, tout en poussant le dialogue « Soudanais-Soudanais » comme voie pour traiter les racines de la crise, préserver l'unité et la souveraineté du Soudan, mettre fin à la guerre et rétablir la sécurité et la stabilité.

Ces déclarations ont été faites lors de la réception à sa résidence de Khartoum, d'une délégation comprenant le président du Parti Oumma, Dr Sadiq Al-Hadi Al-Mahdi, le président du Parti des Bâtisseurs de l'Avenir, Dr Fath Al-Rahman Al-Fadil, et le juriste Dr Adel Abdel Ghani, en présence du secrétaire général du Conseil, Dr Abderrahmane Hassan.

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La délégation a présenté ses condoléances pour les martyrs de la « Bataille de la Dignité » dans la localité de Mustariha, au Nord-Darfour, exprimant sa solidarité avec leurs familles. Le cheikh Mosa Hilal a remercié la délégation pour sa visite, indiquant qu'elle s'inscrit dans le cadre de la concertation sociale, des valeurs d'entraide et de l'échange de points de vue sur la situation actuelle.