Soudan: Kassala célèbre la Journée mondiale du tourisme et réaffirme son engagement en faveur du développement du secteur

La Commission générale à l'investissement, à l'industrie et au tourisme de l'État du Kassala, représentée par la Direction générale du tourisme et des antiquités a célébré mercredi la Journée mondiale du tourisme 2026, sous le thème « L'agenda numérique et l'intelligence artificielle pour repenser le tourisme », en présence de responsables exécutifs et universitaires de l'État.

Dr Abdelmoneim Idriss commissaire à l'investissement, à l'industrie et au tourisme, a affirmé que l'État avance selon une vision et un plan clairs pour développer le secteur et promouvoir l'activité touristique. Il a indiqué que plusieurs initiatives et événements ont déjà contribué à valoriser les atouts touristiques locaux, et que les célébrations actuelles, étalées sur trois jours, visent à sensibiliser au rôle de la tourisme dans le développement économique et social.

Il a évoqué les efforts en cours pour créer un musée de l'État du Kassala, soulignant la richesse de la région en sites et monuments historiques, et considérant ce projet comme une étape clé pour préserver et promouvoir le patrimoine au service du tourisme.

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Pour sa part, le secrétaire général du gouvernement, représentant le wali M.Abddulkhalig Babikir a salué les efforts des acteurs du secteur, notant des progrès tangibles malgré des ressources limitées, et réaffirmant le potentiel du Kassala à jouer un rôle moteur dans le tourisme national. La cérémonie a vu la présence de responsables ministériels, du recteur de l'Université du Kassala, et de personnalités honorées pour leur contribution au secteur.