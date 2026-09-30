Cote d'Ivoire: Biankouma - L'Ong Ipsdh sensibilise les populations de Sion aux risques sanitaires et électriques

Après son passage à Koffikro, dans la sous-préfecture de Bingerville le 5 septembre dernier, l'Ong Ipsdh a poursuivi ses actions de proximité à Sion, localité située dans la sous-préfecture de Gouiné, dans la région du Tonkpi, le 28 septembre 2026.

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet de renforcement des réseaux électriques de transport et de distribution (Pretd), qui accompagne l'électrification des localités par des actions sociales destinées à améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires.

Prenant la parole à cette occasion, le chef du village de Sion, Chérif Tia, a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'Ong Ipsdh et de Côte d'Ivoire Énergies (CI-Énergies). Il a salué les efforts consentis pour l'électrification du village ainsi que l'organisation de cette campagne d'information et de sensibilisation au profit des habitants.

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Pour sa part, Lero Paul, représentant de l'Ong Ipsdh en charge du volet social du projet, a rappelé que la mission de l'organisation consiste à alerter les populations sur les conséquences sanitaires et sociales des infections sexuellement transmissibles (Ist) et du Vih-Sida. Il a présenté les principaux moyens de prévention, notamment l'utilisation des préservatifs masculin et féminin, la fidélité au partenaire ainsi que l'abstinence.

Intervenant à son tour, Coulibaly Katinan, expert en sécurité électrique et en efficacité énergétique à la Cie, a exhorté les populations à adopter des comportements responsables afin de prévenir les incendies, les électrocutions et les autres accidents liés à l'électricité. Il a déconseillé le recours à des personnes non qualifiées pour les installations électriques domestiques et mis en garde contre l'utilisation d'équipements défectueux.

L'expert a également invité les habitants à libérer les emprises des lignes à haute tension afin de réduire les risques d'accident. Répondant aux préoccupations des ménages sur le coût de l'électricité, il a recommandé une utilisation rationnelle de l'énergie pour mieux maîtriser la consommation et les dépenses des foyers.

Cette campagne de sensibilisation, qui contribue à la protection de la santé et à la sécurité des populations, a été saluée par les participants.

Après l'étape de Sion, l'Ong Ipsdh poursuivra sa tournée dans les villages de Sohouba 1 et Sohouba 2, avant de mettre le cap sur Sorba, marquant ainsi la fin de sa mission dans le département de Biankouma.