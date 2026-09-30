Cote d'Ivoire: Abidjan Hospitality Forum - Plus de 20 000 visiteurs attendus à la première édition

La première édition d'Abidjan hospitality forum (Ahf 2026), dédié au secteur de l'hôtellerie et de la restauration, se tiendra du 2 au 4 décembre 2026, au stade d'Angré. L'événement dont plus de 20 000 visiteurs sont attendus, a été officiellement lancé le mercredi 30 septembre 2026, à Abidjan-Cocody, lors d'une conférence de presse.

Le commissaire général du forum, Don Kamet, a indiqué que ce forum vient pour régler certaines problématiques telles que l'employabilité des jeunes dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. « Tous les clients sont convaincus que le service n'est pas bon dans nos établissements. Tous les propriétaires ne sont pas satisfaits eux-mêmes du service dans leurs établissements. Tout le monde est unanime là-dessus, mais personne n'a la solution », a-t-il justifié.

Ce forum se veut une force de proposition à travers la mise en place d'une plateforme devant servir de pont entre les professionnels qui cherchent du travail et les propriétaires qui veulent embaucher des professionnels du métier.

A l'en croire, il y a un paradoxe en Côte d'Ivoire. Plus de 1 000 personnes sont formées par an dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, mais malheureusement tous les restaurants cherchent toujours du personnel qualifié.

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En effet, ce forum vient résoudre deux problèmes, à savoir permettre aux jeunes formés de postuler à un emploi et aux propriétaires d'établissements, la possibilité d'embaucher du personnel qualifié. « Notre objectif est de former, certifier et insérer 1 000 personnes au total », a souligné le commissaire général, précisant qu'il est nécessaire d'aller progressivement à la professionnalisation du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. « L'Ahf 2026 est une passerelle concrète entre la rigueur des entreprises et le talent des jeunes », a déclaré Don Kamet.

Cette première édition sera meublée, entre autres, de rencontres B2B, de panels RSE, de masterclass RH et de la restitution du livre blanc de la profession, et elle connaîtra son apothéose avec un concert géant.

Par ailleurs, le commissaire général de l'Ahf, Don Kamet, a précisé que l'objectif n'est pas de jouer le rôle de l'Etat et encore moins de lui donner des conseils. « Nous faisons ce que nous savons faire et si après nous sommes accompagnés tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, nous ferons ce que nous pouvons », dit-il, invitant les jeunes qualifiés ou non à venir se faire enrôler sur la plateforme pour mieux se faire connaître partout dans le monde.