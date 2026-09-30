Tunisie: Oued Mliz - Le gouverneur de Jendouba donne le coup d'envoi des travaux de réaménagement du projet de Chemtou pour l'eau potable

Le gouverneur de Jendouba, Taïeb Dridi, a donné le signal du coup d'envoi des travaux de réaménagement du projet de « Chemtou », situé dans la délégation de « Oued Meliz », au sein du secteur du « Hakim » Nord est placé sous la supervision des services de la Commissariat régionale au développement agricole (CRDA).

Ce projet ambitionne de ravitailler 330 familles (soit 1 600 bénéficiaires) en eau potable. Les agglomérations ciblées englobent El Meliz El B'halil, Ouled Menaâ, El Khalayleya, Ouled Inoubel, Chobet El Karma, El Abadlia, El Mnasria, El Badaïria, ainsi que le douar Ouled Ali Ben Khalifa.

Lors de cette visite de terrain, l'accent a été mis auprès de l'entreprise contractante chargée de l'exécution sur l'impératif de parachever les travaux dans les délais contractuels et conformément aux spécifications techniques requises. Le gouverneur a appelé les services de la CRDA à assurer le suivi de l'état d'avancement des chantiers. Il a également exhorté les autorités locales à travailler en coordination avec le Conseil local de « Oued Meliz » afin d'oeuvrer à la mise à disposition des conditions propices à la continuité des interventions.

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Ceci, note-t-on dans un communiqué publié sur la page officielle du gouvernorat de Jendouba, évitera toutes éventuelles interruptions et garantira l'entrée en exploitation du projet dans les meilleurs délais.

La délégation qui a accompagné le gouverneur lors de cette visite comprenait le délégué de « Oued Meliz », le secrétaire général de la municipalité locale, le chargé de la gestion de la CRDA et ses collaborateurs, le président du Conseil local de développement, le membre représentant le secteur de Hakim Nord, l'entreprise chargée des travaux, l'Oumda de la zone ainsi que les services de sécurité.