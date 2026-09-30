Tunisie: Tabarka-Forum de l'emploi - Promouvoir l'insertion professionnelle et le tourisme durable

Le club de plongée de Tabarka, dans le gouvernorat de Jendouba, abritera après-demain, vendredi 2 octobre, les activités du « Forum de l'Emploi Touristique », un événement dédié à la promotion de l'emploi, à l'orientation professionnelle et à l'insertion des jeunes sur le marché du travail dans le secteur du tourisme durable.

Ce forum constitue un espace de dialogue direct et de rencontres professionnelles entre les entreprises touristiques, les professionnels et les jeunes en quête de nouveaux horizons de carrière, tout en valorisant les atouts naturels et environnementaux de la région à travers la promotion de modes de tourisme responsables et durables.

Le programme de cet événement comprend l'organisation de tables rondes et de sessions de recrutement direct, ainsi que des services d'orientation et d'accompagnement professionnel pour ceux qui souhaitent intégrer le secteur du tourisme ou lancer des projets indépendants dans le domaine du tourisme vert.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « Destination Emploi », financé par l'Association italienne pour un tourisme responsable (AITR) et mis en oeuvre en partenariat entre les organisations « AVSI » et « Oxfam », en collaboration avec « Leaders International », l'Université Luiss Guido Carli et la Fédération tunisienne du tourisme.

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Il convient de noter que le secteur touristique représente l'un des moteurs fondamentaux de l'économie nationale et du marché du travail en Tunisie, fournissant plus de 100 000 emplois directs (les estimations officielles de l'emploi touristique direct et formel oscillent entre 90 000 et 100 000 postes directs, selon les données de l'Institut National de la Statistique et de l'Office National du Tourisme Tunisien).

Par ailleurs, le total des emplois indirects dépasse 400 000 opportunités de travail, couvrant les domaines de l'artisanat, des industries traditionnelles, du transport, de la restauration, ainsi que des services liés à l'animation culturelle et environnementale.