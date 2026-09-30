Tanzanie: Tanganyika - Le secteur de Munono privé d'eau et d'hôpitaux

30 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Il n'y a pas d'eau potable, ni d'hôpitaux dans le secteur de Munono à 60 km de Kongolo-Centre, dans la province du Tanganyika. Pour avoir accès à l'eau potable et aux soins de santé, les habitants sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres. Face à ces difficultés, ils lancent un SOS aux autorités.

Pour obtenir de l'eau, il faut parcourir entre 5 et 7 km jusqu'à la rivière Lwika, qui sépare les provinces du Tanganyika et du Maniema. Une rivière dans laquelle une femme venait de se noyer à la recherche de l'eau, rapportent des habitants.

A Munono, il n'y a qu'un seul puits et les habitants témoignent qu'ils sont contraints de se réveille tard la nuit pour espérer puiser de l'eau. L'un d'eux explique:

"Ici, en tout cas, il n'y a pas d'eau, mais il y a seulement un seul puits. Cette source là-bas qui nous aide un peu, mais ça ne suffit pas. Les gens peuvent se réveiller à 00 heure, à 02 heures du matin. Mais' pour avoir de l'eau, parfois (certains restent jusqu'à )18 heures ou d'autres ratent de l'eau. Il faut attendre encore les jours prochains".

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En outre, le secteur de Munono n'a pas d'hôpitaux. Pour se faire soigner les habitants sont contraints de parcourir une trentaine de kilomeetres jusqu'àu village Kibangula en traversant la rivière Lwika. Et l'accouchement pose aussi des problèmes parce qu'il n'y a pas de maternité à Munono.

"Nous manquons de centres de référence. Les hôpitaux se trouvent à une grande distance de notre secteur, de notre village, de Monono. Alors, pour avoir les soins efficaces, il faut traverser la rivière Luika", poursuit-il.

S'il y a un cas grave, pour rejoindre l'hôpital de référence, "on va le transférer à Sola, situé à environ 35 kilomètres", ajoute un autre villageois.

Autre difficulté, il n'y a pas de pont sur la rivière Luika, mais seulemént des pirogues.

Jusque ce mercredi 30 septembre, Radio Okapi n'a pas pu obtenir la réaction des autorités face aux difficultés qu'éprouvent les habitants de ce secteur.

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