Congo-Kinshasa: Décès d'un jeune homme, piétiné par un éléphant à Kazumba

Un jeune homme a été tué par un éléphant en divagation à la mission catholique de Mikalayi, dans le territoire de Kazumba au Kasaï-Central.

Cet incident, survenu mardi 29 septembre 2026, relance les inquiétudes des habitants face à la présence de cet animal signalé depuis plusieurs jours dans la région.

La société civile locale appelle les autorités provinciales à intervenir rapidement pour éviter de nouvelles pertes en vies humaines et protéger les habitants de Mikalayi.

La présence d'un éléphant en divagation continue d'inquiéter les habitants du territoire de Kazumba. Mardi, un jeune homme d'une vingtaine d'années a perdu la vie après avoir été piétiné par l'animal à la mission catholique de Mikalayi.

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Selon des sources locales, l'éléphant avait été aperçu depuis samedi dernier au village Ngomba, dans le secteur de Musuasua, avant d'être signalé mardi à Mikalayi.

Alertés par sa présence, plusieurs habitants se sont rendus sur place pour observer l'animal. Parmi eux figurait Martin Kalala.

Pour mieux l'apercevoir, le jeune homme serait monté sur un arbre. Mais l'éléphant se serait appuyé contre celui-ci, provoquant sa chute avant de le piétiner mortellement.

Ce drame a suscité une vive émotion au sein de la population et ravivé les craintes liées à la présence de l'animal dans la zone.

Face à cette situation, la société civile du territoire de Kazumba appelle les autorités à prendre des mesures urgentes afin d'éviter d'autres victimes et de protéger les champs des agriculteurs. Clément Tshilenge, son coordonnateur territorial, explique:

"Tellement que la situation sécuritaire devient très dangereuse, nous sollicitons l'implication du gouvernement provincial de prendre des dispositions sécuritaires."

Dans un communiqué publié mardi, le ministère provincial de l'Intérieur a appelé les habitants des zones concernées à s'éloigner de l'animal et à éviter toute tentative de provocation.

Les autorités provinciales assurent avoir engagé des démarches pour protéger la population, tout en veillant à la préservation de l'éléphant.