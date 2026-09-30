Congo-Kinshasa: Crash de l'avion de Tracep à Kenge - Les causes restent inconnues

Depuis le crash de l'avion de la société Tracep Congo survenu le 25 septembre 2026 à Kenge, de rumeurs circulent sur les réseaux sociaux. Des internautes affirment sur les réseaux sociaux qu'il s'agirait d'un sabotage. Ces allégations ont notamment été relayées quelques heures après l'accident, avant même le lancement des enquêtes officielles.

Dans un communiqué publié le 27 septembre, les FARDC ont dénoncé ces spéculations qu'elles jugent infondées. Cliquez ici pour suivre

Depuis le crash de l'avion de la société Tracep Congo survenu le 25 septembre 2026 à Kenge, de rumeurs circulent sur les réseaux sociaux. Des internautes affirment sur les réseaux sociaux qu'il s'agirait d'un sabotage. Ces allégations ont notamment été relayées quelques heures après l'accident, avant même le lancement des enquêtes officielles.

Dans un communiqué publié le 27 septembre, les FARDC ont dénoncé ces spéculations qu'elles jugent infondées.