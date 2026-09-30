Congo-Kinshasa: Trois décès liés au choléra signalés en une semaine à Fizi

La Division provinciale de la santé du Sud-Kivu confirme ce mercredi 30 septembre, la présence du choléra dans plusieurs localités du territoire de Fizi. Elle rapporte trois décès liés à la maladie entre le 14 et le 20 septembre 2026.

Cette confirmation intervient alors qu'une hausse des cas de diarrhée est signalée dans plusieurs localités de Fizi, principalement dans les zones riveraines du lac Tanganyika. L'administrateur du territoire, Samy Kalondji, a fait état d'une dizaine de malades mercredi 30 septembre à Radio Okapi.

Face à cette situation, les autorités sanitaires appellent la population à renforcer les mesures d'hygiène afin de limiter la propagation du choléra.

Elles recommandent notamment de se laver les mains au savon avant et après les repas ainsi qu'après l'utilisation des toilettes. La population est également invitée à couvrir les aliments et à les cuire correctement avant leur consommation.