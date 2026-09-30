Congo-Kinshasa: Kindu - Le site de captage d'eau de l'ASUREP/RVA menacé par des constructions anarchiques à Kasuku

Le site de captage d'eau de l'Association des usagers du réseau d'eau potable (ASUREP/RVA) est menacé par plusieurs activités humaines dans la commune de Kasuku à Kindu (Maniema). Constructions anarchiques, pâturage et dépôts d'ordures se multiplient autour de cette infrastructure stratégique, mettant en péril l'approvisionnement en eau potable de milliers de ménages.Face à cette situation, les responsables de l'ASUREP/RVA ont appelé, mardi 29 septembre 2026, les autorités à intervenir rapidement pour préserver ce site essentiel.

Le site de captage d'eau de l'ASUREP/RVA, qui alimente plus de 954 000 ménages, est menacé par des occupations anarchiques et des pratiques susceptibles de compromettre la qualité de l'eau potable. Construit en 2008 avec l'appui de la Coopération technique belge, cet ouvrage constitue l'une de principales sources d'approvisionnement en eau pour la population locale.

Cependant, depuis près d'un an, des constructions anarchiques, des activités de pâturage et des dépôts d'ordures se multiplient aux abords du site. Cette situation inquiète les responsables de l'Association des usagers du réseau d'eau potable.

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Pour Abeli Kitoko, président du conseil d'administration de l'ASUREP/RVA, ces occupations représentent une menace réelle pour la production et la qualité de l'eau distribuée aux consommateurs :

« Le site est menacé par la population, qui y construit anarchiquement. D'autres le transforment en pâturage et d'autres encore en poubelle. Tout cela a un impact négatif sur la production de l'eau potable ».

Face à cette situation, l'ASUREP/RVA appelle les autorités compétentes et leurs partenaires à agir rapidement afin de sécuriser durablement cette infrastructure :

« C'est pourquoi nous venons une fois de plus solliciter l'implication totale de nos autorités. Nous lançons un cri d'alarme pour que notre site soit sécurisé, afin que la population continue à être servie en eau potable digne de son nom ».

Craignant une aggravation de la situation, Abeli Kitoko insiste sur la nécessité d'une intervention urgente pour mettre fin aux occupations illégales sur le site et préserver cette source d'eau essentielle à la population locale.