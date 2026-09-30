Togo: Le programme Forêts et paysans de la FAO vers une possible troisième phase

30 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Après deux phases ayant mobilisé plus de 2 milliards de Fcfa, le programme Mécanisme Forêts et paysans (FFF), mené par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), pourrait connaître une troisième phase d'exécution au Togo.

La FAO s'appuie sur les résultats enregistrés depuis le lancement en 2019.

Entre 2019 et 2026, plus de 4,6 millions de dollars ont été investis en faveur des organisations de producteurs et de la gestion durable des paysages.

« Investir directement dans les organisations de producteurs, c'est renforcer les économies rurales, restaurer les paysages et ouvrir de nouvelles perspectives pour les femmes et les jeunes », a souligné Oyetounde Djiwa, chargé de bureau de la FAO à Lomé.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.