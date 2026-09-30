Congo-Brazzaville: Un responsable du parti présidentiel tué à Butembo, le mobile encore inconnu

À Butembo, dans l'est de la RDC, un responsable du parti présidentiel UDPS a été frappé à mort dimanche 27 septembre. Marie-Célestin Karondwa venait de participer à une émission de radio où il avait notamment parlé d'Ebola. Dans la zone de santé de Butembo, 256 cas confirmés et 165 décès étaient recensés au 26 septembre. Mais son meurtre est-il lié à ses propos sur l'épidémie ? Les éléments recueillis invitent à la prudence.

L'émission de dimanche, sur la radio Mwangaza, ne portait pas uniquement sur Ebola. Marie-Célestin Karondwa y a également abordé plusieurs sujets politiques.

À son retour, ce responsable local de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) est agressé. Il meurt des suites des coups reçus. Sa maison est ensuite incendiée. Sa femme et ses enfants étaient absents, selon plusieurs sources.

Des différends de voisinage ?

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La fédération de l'UDPS à Butembo affirme que le quartier de Marie-Célestin Karondwa connaît des résistances à la lutte contre Ebola. Mais l'un de ses représentants, Pascal Saghasa, joint par RFI, reconnaît que le mobile de l'agression reste inconnu.

D'autres sources écartent, elles aussi, un lien avec les propos de Karondwa sur la maladie qui sévit en RDC. Certaines évoquent plutôt des différends de voisinage. À ce stade, aucune de ces pistes n'est établie.

L'UDPS demande que les auteurs soient identifiés. La dépouille de Karondwa se trouve à la morgue et, selon Pascal Saghasa, des échanges avec la mairie sont en cours. Au moment de notre entretien, il disait n'avoir connaissance d'aucune arrestation dans cette affaire.