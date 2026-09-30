Afrique: Restaurer les forêts pour mieux nourrir le continent

Restaurer les forêts pour renforcer la sécurité alimentaire. C'est le conseil donné par la FAO au Togo et à l'Afrique en général. C'est aussi un moyen de protéger la biodiversité, note L'Économiste.

Le constat de l'organisation onusienne est préoccupant : entre 2001 et 2025, le Togo a perdu plus de 130 000 hectares de couverture végétale, soit une baisse de 5,9 %, principalement due à la déforestation liée à l'agriculture et aux infrastructures. Plus alarmant encore, le pays a perdu 20 % de ses forêts primaires depuis 2002. Depuis janvier 2026, 772 alertes incendie ont déjà été enregistrées par satellite sur le territoire.

Pour la FAO, cette déforestation n'est pas qu'un problème écologique : elle fragilise directement l'économie rurale, en altérant la sécurité alimentaire, les revenus et la sécurité hydrique des communautés locales.

Restaurer les paysages forestiers permet donc, selon l'organisation, de préserver les sols agricoles, de réguler les ressources en eau et de protéger les écosystèmes dont dépendent des millions de petits producteurs.

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Le pays s'est fixé l'objectif de restaurer 1,4 million d'hectares de paysages dégradés d'ici 2030, dans le cadre de l'initiative continentale AFR100. La FAO a récemment mobilisé près de 500 millions de Fcfa pour soutenir la restauration forestière, notamment dans la région des Plateaux-Ouest, tandis que son programme Mécanisme Forêts et Paysans a déjà injecté plus de 4,65 millions de dollars depuis 2019 au profit de plus de 100 organisations de producteurs agricoles et forestiers à travers le pays.