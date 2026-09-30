Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Le Sénégal et l'Égypte se réveillent, le Maroc confirme, l'Algérie frôle le faux pas

Tenus en échec lors de la première journée, le Sénégal et l'Égypte se sont repris lors de la deuxième journée des éliminatoires en allant s'imposer respectivement sur la pelouse de l'Éthiopie (1-0) et du Soudan du Sud (5-0). Dans le même temps, le Maroc gagnait sans difficulté face au Lesotho (2-0), au moment où l'Algérie passait près d'une défaite au Burundi.

Quatre jours après avoir été bousculé par le Mozambique (1-1), le Sénégal n'a pas forcément convaincu ses supporters malgré la victoire décrochée sur la pelouse de l'Éthiopie (1-0). L'unique buteur du match Ibrahim Mbaye (11e), a certes validé le choix de son coach, mais les Lions ont quand même souffert dans cette rencontre où ils avaient fait le plus dur en ouvrant le score très tôt. Pourtant, il a fallu le talent de Yehvann Diouf pour éviter l'égalisation éthiopienne, notamment à la 57e minute sur une tête à bout portant de Marnekh. Avec une défense peu rassurante, un milieu loin d'être souverain et une attaque en manque de réalisme, le Sénégal est loin d'avoir convaincu dans ces débuts d'éliminatoires.

C'est une petite victoire pour les Lions, mais essentielle pour permettre à leur nouveau sélectionneur de démarrer son mandat sur de bonnes bases, en attendant de convaincre les supporters. Dans le même groupe, le Mozambique a confirmé son match nul face au Sénégal en corrigeant le Soudan à Maputo (4-1) avec notamment un doublé de Chamito.

Contrariée il y a quatre jours par l'Angola (0-0), l'Égypte s'est également relancée en décrochant sa première victoire dans ces éliminatoires. Les Pharaons ont profité de leur déplacement à Juba pour faire le plein de points face au Soudan du Sud (5-0). le tout sans Mohamed Salah sur la pelouse. Zizo a ouvert le score (36e) après une première demi-heure dominée par les hommes de Hossam Hassan, avant qu'Omar Marmoush ne permette à l'Égypte de faire le break (49e) et de s'offrir plus tard un doublé (83e).

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Le Burundi frôle l'exploit face à l'Algérie

De son côté, le Maroc a décroché un succès plus facile que ne le laisse supposer le score (2-0) face au Lesotho. À Bloemfontein (Afrique du Sud), où il « recevait »*, le Lesotho n'a pas eu les armes pour bousculer les hommes de Mohamed Ouahbi. Les Crocodiles, qui n'ont jamais pris part à la CAN, se sont contentés de défendre face aux Lions de l'Atlas, qui ont terriblement manqué de réalisme en ne concrétisant en buts que deux de leurs nombreuses occasions.

C'est Brahim Diaz qui s'est d'abord chargé de jouer les héros en inscrivant le premier but de la rencontre juste avant la pause (45e), avant qu'Ounahi ne mette les siens à l'abri (82e). Avec deux victoires en deux journées, le Maroc s'installe confortablement en tête du groupe A.

L'Algérie visait également le deux sur deux, mais les Fennecs peuvent être satisfaits du match nul (2-2) décroché à Bujumbura, tant ils sont passés près de la défaite. Les hommes de Brahim Hemdani ont été douchés d'entrée par les Hirondelles, qui ont mené 2-0 dans le premier quart d'heure. Les locaux ont été bien lancés par un but contre son camp de Farès Chaibi (5e), avant que Girumugisha n'enfonce le clou sur un contre (12e).

Heureusement, les Fennecs ont su réagir assez vite en réduisant le score grâce à Mohamed Belloumi (30e), fils de Lakhdar, Ballon d'or africain en 1981. Sonnés, en plus de perdre Himad Abdelli sur blessure en première période, les hommes de Brahim Hemdani ont été sauvés par Adil Boubina sur une merveille de coup franc qui remet les compteurs à zéro (63e). Le faux pas n'est pas passé loin.

*Pour cause de terrain non homologué par la Confédération africaine de football.