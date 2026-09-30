Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - La Guinée-Bissau croque le Nigeria, le Ghana renversé par la Gambie

Portée par un public en fusion, la Guinée-Bissau a signé un succès retentissant contre le Nigeria (3-0), tandis que la Gambie a renversé le Ghana (4-2) à Accra au terme d'un scénario de fou lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027, ce mardi 29 septembre..

C'est un formidable exploit réussi par la Guinée-Bissau face au Nigeria, trois fois vainqueur de la CAN et dominé sans contestation à Bissau par des locaux euphoriques (3-0). Dans un stade du 24-Septembre plein à craquer, les Djurtus ont ouvert le score grâce à leur attaquant Franculino, qui s'est joué du latéral Onyemaechi sur le côté droit avant d'enrouler sa frappe pour trouver le petit filet de Nwabali (15e). Déjà buteur lors de la première journée face à la Tanzanie (2-0), l'attaquant de Trabzonspor (Turquie) a récidivé face aux Super Eagles pour mettre son équipe devant.

Les hommes d'Éric Chelle ont souffert, surtout en première période, face à l'engagement, parfois limite, des Bissau-Guinéens, et ont eu du mal à poser le jeu. L'entrée de Moses Simon dès la reprise a permis aux Super Eagles de retrouver de l'allant et de poser enfin le pied sur le ballon, mais sans être dangereux. Au contraire, ce sont les Djurtus qui sont proches de faire le break sur une frappe de Dalcio, superbement sortie par Nwabali (57e).

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Poussés par un public survolté, les hommes d'Emiliano Té enfoncent le clou par leur capitaine Mama Baldé, qui élimine son défenseur, rentre dans la surface et crucifie Nwabali d'un tir placé qui heurte le poteau avant de finir au fond des filets. Le Nigeria est sonné (66e).

Éric Chelle aura bien multiplié les changements offensifs, les Djurtus ne céderont pas et donneront à cet exploit des allures de correction avec un troisième but dans les arrêts de jeu, signé Álvaro Djaló (90+5). C'est assurément l'une des plus belles victoires des Djurtus en éliminatoires. Ils sont désormais en tête de la poule L avec deux victoires en deux matchs.

Dans le même groupe, Madagascar, défait au Nigeria lors de la première journée (1-2), a été tenu en échec sur sa pelouse par la Tanzanie.

Le Ghana coule...

Comme la Guinée-Bissau, la Gambie a également réussi un retentissant exploit. Après une défaite lors de la première journée face à la Côte d'Ivoire (0-2), le Ghana entendait se relancer en accueillant les Gambiens à Accra. Et c'était bien parti pour les Black Stars, qui menaient 2-0 après la demi-heure de jeu grâce à des réalisations de Nuamah (27e) et Afena-Gyan (33e). Mais en cinq minutes, les hommes de Carlos Queiroz ont perdu le fil de la rencontre, en concédant d'abord un penalty transformé par Badamosi (37e), puis en s'inclinant presque dans la foulée sur un but du défenseur Omar Colley (42e).

Plus tard, c'est un autre Colley, Ebrima, entré à la 59e, qui va porter l'estocade avec un doublé (68e, 90+1) et permettre aux Scorpions de renverser de manière extraordinaire les Black Stars, désormais défaits deux fois en deux journées.

De son côté, le Cap-Vert, absent de la CAN 2025, n'a pas encore digéré son formidable Mondial et peut-être également le départ de son sélectionneur Bubista. Après une défaite il y a quatre jours face au Mali (1-3), les Requins Bleus se sont inclinés à domicile devant le Rwanda (1-2).