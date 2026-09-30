Tunisie: Khabab Hadhri - 11 guichets uniques «Easy Export» opérationnel via La Poste et 50% de gratuité des frais pour les femmes artisanes

Le directeur du commerce électronique à la direction générale de l'économie numérique et de l'innovation relevant du ministère du Commerce et du Développement des exportations, Khabab Hadhri, a indiqué qu'il est désormais possible pour les femmes artisanes d'exporter leurs produits par voie postale.

Il a ajouté, lors d'une rencontre régionale organisée à Sousse pour faire connaître le programme national « Easy Export » visant à faciliter l'exportation des produits des artisans et ceux des petites et moyennes entreprises via le réseau postal, que ce programme représente une opportunité réelle pour les petites entreprises, les artisans et les porteurs de projets qui possèdent des produits commercialisables sur les marchés extérieurs afin d'exporter leurs marchandises.

Il a expliqué que la Poste tunisienne a mis en place 11 guichets uniques dans le cadre du programme « Commerce électronique et commerce numérique dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord ». Programme qui est financé par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, et exécuté par l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et le Centre du commerce international (ITC).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a précisé que ce programme, qui s'étend sur une durée de 4 ans, vise à lever les obstacles logistiques et à prêter l'oreille aux différents acteurs du secteur, parallèlement à l'élaboration en cours d'une stratégie nationale pour le commerce électronique en collaboration avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) pour la période (2027-2031).

Hadhri a par ailleurs signalé que le Centre de promotion des exportations (CEPEX) prend en charge 50 % des frais de transport, sous forme de subvention, au profit des femmes artisanes.