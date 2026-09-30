Tunisie: Slah Zouari annonce l'accélération de l'industrie intelligente et dévoile un plan d'urgence pour sécuriser le réseau électrique d'ici l'été 2027

Le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie a lancé aujourd'hui, mercredi 30 septembre 2026 à Tunis, une nouvelle phase de la stratégie nationale de l'Industrie 4.0, accompagnée du lancement de la Plateforme nationale du climat. Et ce, lors d'un événement organisé en présence de la délégation de l'Union européenne, de la Coopération allemande ainsi que des représentants des centres de compétences, des entreprises industrielles, des universités et de l'écosystème de l'innovation.

En marge de l'évènement, le ministre de l'Industrie, Slah Zouari, a affirmé ce mercredi matin 30 septembre 2026, que toute en tenant compte des mutations accélérées que connaît le monde, la Tunisie entre dans une nouvelle phase de son processus de transformation industrielle.

Le ministre a indiqué dans ce sens que l'adoption des technologies modernes, de la numérisation et de l'intelligence artificielle est devenue l'un des principaux axes sur lesquels l'État mise pour développer les entreprises industrielles et renforcer leur compétitivité. Zouari a justement expliqué que le programme relatif à la transformation industrielle repose essentiellement sur la restructuration des entreprises industrielles et le relèvement de leur compétitivité dans un monde en pleine mutation.

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Il a précisé à ce titre que son département oeuvre à élaborer une stratégie intégrée dans le domaine de la transformation numérique de l'industrie tunisienne. Et ce, tout en coordonnant avec avec la Direction de la coopération internationale allemande (GIZ) et avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI).

Il a par ailleurs indiqué que ce processus a démarré depuis l'année 2018 et que ses résultats apparaissent de façon progressive. Ce processus, note-t-il, est couronné par le lancement du « système E-CAP 1.0 » et de la plateforme « Tunisian Industrial Management Assessment », qui vise à évaluer et accompagner les entreprises industrielles et à les aider à répondre aux normes et exigences adoptées au niveau international.

Il a ajouté dans ce sens que ce système offre aux entreprises industrielles un accompagnement intégré leur permettant de rehausser leur niveau et de préserver leur compétitivité, que ce soit sur le marché tunisien ou dans le cadre de leur participation aux appels d'offres et aux marchés mondiaux.

Le ministre de l'Industrie a confirmé que l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII) joue un rôle essentiel dans ce processus Et ce, à travers l'accompagnement des entreprises industrielles et la fourniture des mécanismes nécessaires à leur mise à niveau et à leur développement, signalant qu'environ 400 entreprises ont bénéficié jusqu'à présent de ce parcours, parallèlement à la mise à niveau de près de 2 900 cadres qui possèdent désormais des connaissances liées à l'industrie intelligente.

Dans ce même cadre, le ministre a également évoqué l'adhésion d'environ 50 nouvelles entreprises à ce système, et a évoqué le rôle des centres et structures spécialisés dans l'accompagnement des entreprises et l'aide à la réussite de leur processus de transformation numérique, afin de garantir l'harmonisation de l'économie tunisienne avec les spécifications et exigences en vigueur à l'échelle mondiale.

La dimension environnementale, partie intégrante de la transformation industrielle

En ce qui concerne le volet environnemental, Slah Zouari a souligné que le système d'évaluation et d'accompagnement ne se limite pas à l'aspect technologique et numérique, mais englobe plutôt les différents aspects de l'activité industrielle, y compris le respect des exigences environnementales.

Il a expliqué à ce titre que le processus d'évaluation des entreprises prend en considération le mode de fabrication et le traitement des questions environnementales liées au processus de production. Il a affirmé que l'accompagnement vise à aider les industriels tunisiens à répondre aux différentes spécifications et normes requises mondialement, y compris les normes environnementales qui sont devenues un élément crucial pour accéder aux marchés et aux contrats internationaux.

Mesures pour éviter les perturbations de l'approvisionnement en électricité

Pour ce qui est de la situation de l'approvisionnement en énergie, particulièrement après les coupures d'électricité et de la pression enregistrée sur le réseau durant la saison estivale écoulée, le ministre de l'Industrie a affirmé que l'État a bien évalué la situation et a pris une série de mesures pour que ce scénario ne soit pas reproduit à l'avenir.

Il a cité à ce titre nombre de nouvelles mesures, dont les résultats devraient apparaître progressivement de manière à réduire l'intensité du déficit et des perturbations qui ont été enregistrés.

Zouari a insisté sur le fait que le dossier de l'énergie représente une priorité pour le ministère compte tenu de son lien direct avec la continuité de l'activité industrielle. Il a signalé que le travail se poursuit sur les différents axes y afférents, et qu'un ensemble de données et de mesures sera annoncé et partagé avec l'opinion publique en temps opportun.

Il a par ailleurs expliqué que ce qui s'est produit durant la période de la canicule estivale était lié à une forte hausse de la demande d'électricité et a coïncidé avec une conjoncture mondiale exceptionnelle.

Accélération des projets de production d'électricité et de transition énergétique

Dans ce même contexte, Slah Zouari a confirmé l'existence d'une orientation vers l'accélération de la réalisation et de l'entrée en exploitation des projets de production d'électricité, en plus de l'impulsion de projets de transition énergétique, notamment ceux qui ont démarré et n'ont pas encore été achevés.

Il a signalé que le gouvernement s'active à étudier les différentes possibilités disponibles pour accélérer ces projets et les mettre en exploitation dans les plus brefs délais. Et ce, afin de renforcer la capacité du système électrique à répondre à la demande croissante.

Il a ajouté que les mesures relatives au renforcement de la production et à l'accélération des projets de transition énergétique représentent une partie des solutions proposées pour traiter les problématiques enregistrées.

Le ministre de l'Industrie a conclu en réaffirmant que parallèlement au traitement des défis énergétiques, la Tunisie mise sur la transformation numérique, l'industrie intelligente et le respect des normes environnementales, en tant qu'éléments essentiels pour renforcer la compétitivité des entreprises industrielles tunisiennes et soutenir leur capacité à accompagner les mutations que connaissent l'économie et l'industrie au niveau mondial.