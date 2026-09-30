Tunisie: GCT - L'usine Mdhilla 1 reprend du service après plus de quatre mois d'arrêt

30 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

L'usine Mdhilla 1, relevant du Groupe Chimique Tunisien (GCT), a repris ses activités après une période d'arrêt de plus de quatre mois, consécutive à l'épuisement de son stock de soufre liquide, le 18 mai dernier, une matière première indispensable au fonctionnement de plusieurs unités industrielles du groupe.

Cet arrêt de production coïncidait avec des difficultés d'approvisionnement en soufre liquide, sur fond de la crise observée dans le détroit d'Ormuz et des perturbations qui l'ont accompagnée dans les flux d'importation et de transport. La reprise récente des opérations d'importation de cette matière a permis le redémarrage progressif de l'usine Mdhilla 1.

Le soufre liquide revêt une importance stratégique dans le système de production du GCT puisqu'il participe activement au fonctionnement des unités industrielles dédiées à la production d'acide phosphorique et d'acide sulfurique, deux composants clés dans la fabrication des engrais phosphatés.

La remise en route de l'usine Mdhilla 1 permettra de relancer le rythme de production au sein du Groupe Chimique Tunisien, en particulier en ce qui concerne la fabrication du triple superphosphate (TSP), tout en dopant la production d'acide phosphorique et sulfurique.

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