Ile Maurice: Trois personnes arrêtées après une saisie de cannabinoïdes synthétiques

Une opération menée par l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Rose-Belle a conduit à l'arrestation de trois personnes et à la saisie de cannabinoïdes synthétiques, de capsules ainsi que d'une somme d'argent à Bois-d'Oiseaux, Plaine-Magnien, le mardi 29 septembre. L'intervention a été menée vers 7 h 15 par une équipe de l'ADSU comprenant notamment les officiers Vydelingum et Kataally. Les policiers ont effectué une perquisition dans une maison située à Cassis Lane, Bois-d'Oiseaux. Sur place, les enquêteurs ont trouvé trois personnes âgées respectivement de 27, 31 et 19 ans.

La fouille des lieux a permis aux policiers de mettre la main sur 54 capsules portant l'inscription «Pregatas 75», ainsi que sur une somme de Rs 3 000. Les membres de l'ADSU ont également découvert un sachet contenant 33 feuilles d'aluminium, chacune renfermant une certaine quantité de substance soupçonnée d'être du cannabinoïde synthétique. Le poids indiqué pour cette saisie est de 5,5 grammes.

Les policiers ont aussi saisi 214 bandes de papier contenant, selon l'ADSU, des cannabinoïdes synthétiques. Un autre sachet renfermant 16 grammes d'une substance présentée comme étant du cannabinoïde synthétique a également été récupéré.

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Les trois suspects ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête portant sur la possession de cannabinoïdes synthétiques présumés destinés à la vente. Les suspects âgés de 27 et 19 ans ont été placés en détention au Vacoas Detention Centre, tandis que celui âgé de 31 ans a été conduit au poste de police de Plaine-Verte.

L'enquête de l'ADSU se poursuit afin de déterminer notamment la provenance des substances saisies et les circonstances entourant leur présence dans les lieux.