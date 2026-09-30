Ile Maurice: Le MIoD et Salvus mobilisent le secteur financier avant l'évaluation de l'ESAAMLG

À l'approche de la prochaine évaluation mutuelle de l'ESAAMLG, le Mauritius Institute of Directors (MIoD) place la gouvernance d'entreprise, la conformité et l'intégrité financière au coeur des discussions sur la résilience et l'attractivité de la place financière mauricienne.

Le Mauritius Institute of Directors (MIoD), en collaboration avec son Patron, Salvus, a réuni, le vendredi 25 septembre des représentants des secteurs public et privé autour du thème «Compliance in Action: Towards a More Resilient Financial Ecosystem». Cette rencontre a mis en lumière les défis auxquels Maurice est confronté pour consolider son positionnement comme centre financier international, dans un environnement marqué par des exigences réglementaires accrues et des mutations géopolitiques.

L'enjeu est de concilier le développement de nouvelles activités financières avec un cadre réglementaire crédible, des institutions efficaces et une gouvernance rigoureuse. La capacité du pays à attirer des investissements de long terme et à préserver la confiance de ses partenaires internationaux dépend notamment de la solidité de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/CFT).

De la conformité à la confiance

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Le panel intitulé «From Compliance to Confidence: Strengthening Governance, Integrity and Financial Resilience» a réuni Rubina Toorawa, Chairperson de Mauritius Finance ; Elaine K. Dezenski, experte américaine et Senior Director du Center on Economic and Financial Power de la Foundation for Defense of Democracies ; Urvashi Soobarah, Director - Supervision à la Banque de Maurice ; et Evdokia Pitsillidou, Global Chief Risk & Compliance Officer et Partner chez Salvus. Les échanges étaient modérés par le Takesh Luckho, Chairperson de la State Trading Corporation.

Les discussions ont porté sur les liens entre intégrité financière, résilience face aux mouvements de capitaux et confiance des investisseurs. Les intervenants ont également abordé les répercussions des tensions géopolitiques sur les échanges commerciaux, les décisions d'investissement et le rôle de Maurice comme plateforme reliant les capitaux internationaux aux opportunités économiques en Afrique.

Sheila Ujoodha, Chief Executive Officer du MIoD, a rappelé que les conseils d'administration doivent intégrer la conformité dans leurs décisions stratégiques, particulièrement à l'approche de l'évaluation de l'ESAAMLG. «Le MIoD reste engagé aux côtés des administrateurs et dirigeants pour renforcer leurs compétences, éclairer leurs arbitrages et promouvoir une culture d'intégrité», a-t-elle souligné, estimant que la qualité de la gouvernance constitue le socle d'une confiance durable.

Une évaluation qui ne constitue pas une finalité

Présente à l'événement, la ministre des Services financiers et de la planification économique, Jyoti Jeetun, a mis en avant la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 2026-2029. Celle-ci vise notamment à renforcer le cadre juridique et réglementaire, la supervision fondée sur les risques, l'application des lois, la transparence, les capacités institutionnelles et la coopération internationale.

La ministre a toutefois insisté sur la nécessité de dépasser la seule perspective de l'évaluation internationale. «Nous ne devons pas nous préparer à une évaluation simplement parce que l'ESAAMLG va nous évaluer. Nous devons nous y préparer parce que c'est la bonne démarche pour le centre financier international mauricien», a-t-elle déclaré.

Cette exigence implique également une meilleure prise en compte des risques au sein des entreprises. Hafeez Toofail, directeur général et Partner chez Salvus, estime que la résilience ne repose pas uniquement sur l'existence de règles solides, mais surtout sur leur mise en oeuvre effective. Les dispositifs de conformité doivent être adaptés au modèle économique, aux risques et aux ambitions de croissance de chaque organisation, puis faire l'objet d'un suivi régulier.

Dans cette optique, Salvus prévoit une session pratique consacrée à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, destinée aux professionnels du secteur. L'objectif est de renforcer les compétences opérationnelles et de traduire les exigences réglementaires en mesures concrètes.

La qualité plutôt que le volume

Pour Rubina Toorawa, l'attractivité de Maurice ne peut se mesurer uniquement au volume des activités financières accueillies. Elle repose également sur leur qualité, leur substance et leur contribution durable à l'économie.

Dans un contexte où les investisseurs accordent une importance croissante à la transparence et à la gouvernance, la confiance devient un facteur déterminant de compétitivité. La place financière devra notamment miser sur l'expertise de ses talents, l'innovation de ses services et sa capacité à établir des relations durables entre les investisseurs et les marchés desservis.=

Elaine K. Dezenski a, pour sa part, souligné que les tensions géopolitiques influencent les choix de partenaires économiques et les flux d'investissement. La transparence financière et la fiabilité des institutions contribuent ainsi à la sécurité économique. Pour Maurice, la capacité à prévenir les flux illicites tout en facilitant les investissements légitimes représente un levier pour renforcer ses relations avec les marchés africains et mieux résister aux chocs extérieurs.

Evdokia Pitsillidou a rappelé que toute décision d'expansion, qu'il s'agisse d'un nouveau marché, d'un produit ou d'un partenariat, doit être évaluée à l'aune des capacités réelles de l'entreprise. L'implication précoce des fonctions risque et conformité dans les réflexions stratégiques permet d'anticiper les exigences et d'éviter qu'une croissance trop rapide ne fragilise l'organisation.

Takesh Luckho a conclu sur l'importance d'un dialogue continu entre autorités, institutions financières et entreprises afin de rapprocher les perspectives nationales et internationales et de favoriser des décisions cohérentes.

Shiv Khera attendu à Maurice pour une conférence sur le leadership

Le Mauritius Institute of Directors (MIoD) accueillera en octobre l'auteur, consultant et conférencier international Shiv Khera (ci-dessous) pour une semaine de rencontres avec des dirigeants des secteurs public et privé. Cette visite, organisée en collaboration avec Excelerate Consulting, aura pour point d'orgue une conférence consacrée au leadership et à la résilience, prévue le 16 octobre à La Pirogue.

Placée sous le thème «Turning Setbacks into Comebacks: The Winner Mindset», cette conférence réunira des dirigeants d'entreprise, administrateurs, cadres supérieurs et professionnels de différents secteurs. Elle portera notamment sur la manière de transformer les difficultés en opportunités de rebond et de renforcer la capacité des organisations à prendre des décisions dans des environnements marqués par l'incertitude.

Shiv Khera est l'auteur du best-seller You Can Win, vendu à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde, en 21 langues. Il intervient également comme éducateur, consultant en entreprise et conférencier auprès d'organisations internationales.

Pour le MIoD, la visite intervient dans un contexte où les conseils d'administration et les équipes dirigeantes doivent composer avec des conditions économiques et opérationnelles plus complexes. La conférence abordera ainsi les mécanismes permettant de renforcer la résilience des dirigeants, de maintenir la performance des organisations sous pression et d'améliorer la prise de décision face à l'incertitude.