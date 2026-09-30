Ile Maurice: Dix ans de croissance pour Chemin Grenier ARS Car Rental Ltd

D'une petite flotte de deux véhicules à un parc d'environ 25 voitures en 2026, Chemin Grenier ARS Car Rental Ltd a connu une évolution progressive depuis son lancement en 2016. À la tête de cette entreprise, Rajiv Segobin (Vijaysingh) , également propriétaire de Ravi and Bros Store, attribue ce parcours à la persévérance, aux sacrifices et au soutien de sa famille.

L'histoire entrepreneuriale de Rajiv Segobin commence toutefois bien avant la création d'ARS Car Rental Ltd. Après le décès de son père, très jeune, il reprend les responsabilités du commerce familial. «À 16 ans, j'ai commencé à prendre des responsabilités au niveau du magasin, tout en aidant mon grand frère. À l'âge de 18 ans, j'ai officiellement pris en charge le commerce», raconte-t-il. La boutique, alors connu comme Ravi and Bros Store, deviendra par la suite Lotus Mart.

Après plusieurs années consacrées au commerce, Rajiv Segobin décide de diversifier ses activités. En 2016, il lance ARS Car Rental Ltd avec seulement deux voitures. «Avec le temps, j'ai continué à acheter davantage de voitures», explique-t-il. Dix ans plus tard, l'entreprise dispose d'une flotte d'environ 25 véhicules.

Tourisme et numérique ARS

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Car Rental Ltd s'adresse principalement aux touristes visitant Maurice. La flotte permet de répondre à différents besoins, avec notamment de petites voitures, des véhicules familiaux et des 4x4. Cette diversification permet à l'entreprise de proposer des solutions adaptées aussi bien aux voyageurs seuls ou en couple qu'aux familles souhaitant découvrir l'île par leurs propres moyens.

L'entreprise s'est également adaptée à l'évolution des habitudes de consommation, notamment avec l'importance croissante du numérique. «Nous travaillons désormais en ligne, avec les réservations sur internet et également à travers notre site web», souligne Rajiv Segobin.

L'arrivée de nouvelles plateformes de mobilité, notamment Uber, n'aurait, selon lui, pas provoqué de bouleversement majeur pour son activité.

Comme d'autres acteurs du secteur, ARS Car Rental Ltd doit néanmoins composer avec plusieurs défis. Parmi les principales difficultés évoquées figurent le manque de main-d'oeuvre, l'augmentation des primes d'assurance ainsi que la hausse générale des coûts d'entretien des véhicules. «Le manque de main-d'oeuvre est notre plus gros problème. L'assurance a également beaucoup augmenté, tout comme les coûts liés à l'entretien», indique le propriétaire.

La disponibilité des véhicules constitue également un enjeu. Avant l'acquisition de voitures destinées à l'activité de location, certaines procédures doivent être suivies afin d'obtenir les autorisations nécessaires. «Il y a une procédure à suivre avant de pouvoir acheter des voitures pour les besoins de l'entreprise, et cela prend du temps», explique-t-il. Ces délais peuvent parfois avoir des conséquences commerciales. «Il arrive que nous ayons des clients, mais pas de voitures disponibles à leur proposer. C'est parfois difficile à gérer», poursuit-il.

Vers l'électrique

ARS Car Rental Ltd entend poursuivre sa diversification. L'entreprise propose déjà des transferts entre l'aéroport et les hôtels pour ses clients et envisage désormais de développer des formules plus complètes. «Mon objectif est de proposer différents types de packages aux clients, notamment avec des excursions et des services personnalisés», annonce Rajiv Segobin.

La transition vers des véhicules plus économes figure également parmi les pistes envisagées. «Je réfléchis aussi à introduire des véhicules électriques dans mon activité, car ils permettent de consommer moins de carburant», indique-t-il.

Une présence existe par ailleurs à Rodrigues à travers un partenaire travaillant avec l'entreprise. Pour l'heure, toutefois, aucune expansion internationale n'est envisagée. «Je n'ai pas, pour le moment, de projet d'étendre l'entreprise à l'international. Chaque pays a ses propres modèles et ses propres choix», précise-t-il.

Dix ans après la création d'ARS Car Rental Ltd, Rajiv Segobin considère ce parcours comme l'aboutissement d'un long chemin commencé dans le commerce familial. «Tout cela a été possible grâce aux sacrifices et au travail acharné qui m'ont permis d'ouvrir ma propre entreprise de location de voitures et d'arriver là où je suis aujourd'hui», conclut-il.