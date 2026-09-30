Ile Maurice: Le déficit recule en juillet, mais reste sous pression

Le déficit commercial s'est réduit en juillet, mais reste nettement supérieur à son niveau de l'an dernier. Les chiffres de Statistics Mauritius mettent notamment en évidence le poids des importations, la forte hausse des prix de l'énergie et une progression des exportations en partie soutenue par les approvisionnements aux navires et aéronefs.

Le déficit commercial est passé de Rs 23,725 milliards en juin à Rs 19,514 milliards en juillet, soit une baisse de 17,7 %. Cette amélioration s'explique par un recul de 9,4 % des importations, à Rs 30,385 milliards, et une hausse de 10,7 % des exportations totales, à Rs 10,871 milliards. Sur un an, le tableau reste toutefois moins favorable. En juillet, les importations ont augmenté de 30,8 %, contre 23,5 % pour les exportations totales, tandis que le déficit s'est creusé de 35,2 % par rapport à juillet 2025.

Le poids de l'énergie

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La hausse des prix à l'importation continue de mettre la balance commerciale sous pression. Au deuxième trimestre, les prix des importations ont augmenté de 20 %, contre seulement 2,6 % pour les prix à l'exportation. Les combustibles constituent l'un des principaux facteurs de cette évolution. Leur indice de prix a progressé de 59,1 % sur le trimestre. En juillet, les combustibles ont représenté Rs 6,702 milliards d'importations, derrière les machines et équipements de transport, à Rs 7,564 milliards.

Une hausse des exportations à nuancer

La progression des exportations totales doit également être examinée avec prudence. Les Ship's Stores and Bunkers - notamment les approvisionnements destinés aux navires et aéronefs étrangers - sont passés de Rs 2,457 milliards en juillet 2025 à Rs 4,619 milliards en juillet 2026. Hors cette composante, les exportations ont légèrement reculé, de Rs 6,346 milliards à Rs 6,252 milliards sur un an.

La Chine reste le principal fournisseur

La Chine représente 24,3 % des importations mauriciennes, devant l'Inde. Pour les exportations, hors approvisionnements aux navires et aéronefs, les États-Unis, l'Afrique du Sud et la France figurent parmi les principales destinations. En somme, juillet a apporté une amélioration, mais les données ne marquent pas encore un retournement clair de tendance. L'évolution des prix de l'énergie, des importations et surtout des exportations de marchandises, hors Ship's Stores and Bunkers, sera déterminante dans les prochains mois.