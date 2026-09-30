Ile Maurice: L'ADSU suit une piste impliquant un policier de l'ADSU

L'enquête menée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Rose-Belle après la saisie de 2,720 kilos de cannabis à Plaine-Magnien, le 17 septembre a pris une tournure inattendue. Alors que les investigations se poursuivent autour d'Ajay Kumar Bangaradu, 41 ans, arrêté à son domicile de l'EDC Balance, les enquêteurs explorent désormais une piste sensible : celle d'un policier affecté à l'ADSU de Rose-Belle. Selon les informations recueillies, l'enquête aurait permis d'établir des contacts entre le suspect et cet officier de police, aujourd'hui considéré comme une personne d'intérêt dans le dossier.

L'affaire remonte à une perquisition effectuée au domicile d'Ajay Kumar Bangaradu. Les policiers y avaient découvert 2,720 kilos de cannabis d'une valeur de Rs 4,5 millions, Rs 223 650 ainsi que 1 060 euros. À la suite de cette opération, Bangaradu avait été arrêté puis inculpé provisoirement de « Drug dealing with aggravating circumstances » , soit possession de cannabis dans le but de le vendre avec une circonstance aggravante liée au trafic.

Depuis cette arrestation, les enquêteurs s'emploient à retracer les relations et les activités du suspect. Lors des investigations, parmi les éléments recueillis, figure un policier de l'ADSU. À ce stade, aucune charge n'est retenue contre cet officier et les enquêteurs cherchent avant tout à déterminer la nature de leur relation. Ils tentent notamment d'établir si ces contacts relevaient d'interactions professionnelles ou s'ils pourraient révéler un lien plus étroit avec le suspect arrêté. Les vérifications se poursuivent dans la plus grande discrétion.

Les enquêteurs s'intéressent également à d'autres personnes susceptibles d'être liées au dossier. Des informations recueillies au cours de l'enquête auraient orienté les investigations vers ce policier qui entretiendrait des liens avec une exploitation avicole située dans la région de Camp-Carol et le suspect. Seraient-ils des associés ? Les policiers cherchent à établir si ce site a un lien avec les activités faisant l'objet de l'enquête.

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L'analyse du portable du suspect pourrait donner des indications plus claires, les vérifications financières et les recoupements de renseignements se poursuivront. Les enquêteurs de l'ADSU tentent désormais de déterminer si le suspect agissait seul ou s'il bénéficiait du soutien d'autres personnes. Cette nouvelle piste est suivie avec attention, d'autant qu'elle touche potentiellement un membre des forces de l'ordre. Pour l'heure, les enquêteurs restent prudents et poursuivent leurs investigations afin de faire toute la lumière sur les ramifications de cette affaire de trafic présumé de cannabis.