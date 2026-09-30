Angola: Le Brent ouvre à 98,47 $US

Luanda — Le Brent, référence du marché angolais, a ouvert mardi à 98,47 $US, contre 97,83 $US à la clôture de la séance précédente.

Le prix du pétrole brut a progressé en raison de l'absence de progrès dans les négociations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran.

Cette situation alimente les craintes de perturbations de l'approvisionnement énergétique au Moyen-Orient.

Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il est également un point de repère pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.