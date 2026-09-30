Angola: L'explosion d'un dépôt de munitions sème la panique et cause des dégâts à Luena

28 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par TST/YD/LUZ

Luena — L'explosion survenue aux premières heures de ce lundi dans un dépôt de munitions de l'Unité d'armement et de technique a provoqué la panique et causé des dégâts matériels sur des habitations, des écoles, des églises et des commerces de la ville de Luena.

Selon les informations préliminaires recueillies par l'ANGOP, l'incident s'est produit au sein de l'Unité d'armement et de technique du commandement de la Région militaire Est des Forces armées angolaises (FAA), blessant légèrement quelques militaires qui étaient en service.

Le nombre exact de militaires touchés n'a pas encore été établi, d'après les informations disponibles à ce stade.

L'explosion a été entendue dans la plupart des quartiers de Luena et a causé des dégâts matériels à des dizaines d'habitations, d'établissements scolaires, d'églises et de commerces, principalement en raison de la destruction de vitres et de plafonds provoquée par l'explosion.

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À la suite de cet incident, une commission multisectorielle -- composée d'agents du Service d'enquête criminelle (SIC), du Service de protection civile et des sapeurs-pompiers (SPCB) et de la Police nationale -- s'est rendue sur place pour recueillir des informations et déterminer les circonstances de l'événement.

Il s'agit du deuxième incident de ce type enregistré sur les lieux, après une première explosion survenue en 2018.

Tout comme l'incident actuel, l'explosion de 2018 n'a fait aucune victime, bien qu'elle ait causé des dégâts matériels.

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