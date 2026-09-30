Angola: Plus de 100 patients guéris de la variole dans l'est du Moxico

Cazombo ( — Environ 114 patients ont guéri de la variole dans la province de Moxico Leste depuis juin dernier, date à laquelle les premiers cas de la maladie ont été enregistrés.

Cette information a été communiquée lundi par la directrice du Bureau provincial de la santé de Moxico Leste, Benilde Miguel, lors d'un entretien avec l'ANGOP, concernant la situation actuelle de la maladie dans la région.

Selon la responsable, 27 patients sont actuellement suivis médicalement dans différents centres de santé.

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Sans préciser de chiffres, elle a indiqué que la municipalité de Luau, frontalière de la République démocratique du Congo, demeure l'épicentre de l'épidémie.

Pour freiner la propagation de la maladie, a-t-elle ajouté, des campagnes de sensibilisation sont intensifiées dans les communautés, les marchés, les écoles et autres lieux afin de renforcer les mesures de prévention.

La responsable a ajouté que les mesures de surveillance épidémiologique ont été renforcées à la frontière avec la République démocratique du Congo, à Luau, afin de prévenir l'importation de la variole.

Elle a indiqué que la province avait reçu un nouveau lot de vaccins qui seront administrés aux groupes vulnérables.

Benilde Miguel a réitéré son appel à la population pour qu'elle continue de renforcer les mesures préventives, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, le port du masque, ainsi que l'évitement des rapports sexuels non protégés et des contacts avec les personnes provenant de zones endémiques.