Angola: Une étude propose un modèle pour faire de la Tundavala un produit touristique

Lubango ( — Une étude scientifique, soutenue la semaine dernière comme mémoire de master à la Faculté d'économie de l'Université Mandume ya Ndemufayo, propose la mise en place d'infrastructures de soutien au tourisme afin de transformer la vallée de la Tundavala en un produit touristique de qualité.

Il s'agit d'un mémoire en entrepreneuriat et développement des affaires, réalisé par l'universitaire Osvaldo José Lunda António, intitulé « Le tourisme en Angola - Le cas spécifique de la planification touristique dans la vallée de la Tundavala ».

Sa thèse a été soutenue la semaine dernière à la Faculté d'économie de l'Université Mandume ya Ndemufayo (Lubango) et a obtenu la mention « Très bien ».

Dans un entretien accordé mardi, à l'ANGOP depuis Lisbonne où il réside, l'universitaire angolais souligne que le principal problème de Tundavala n'est pas le manque de potentiel touristique, mais la nécessité de le transformer en un produit touristique planifié, organisé et durable.

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L'étude, d'après le professeur, démontre que la possession d'une ressource naturelle exceptionnelle ne suffit pas à constituer une destination touristique, la planification, la gouvernance, des infrastructures adéquates, la protection de l'environnement, la participation communautaire et la capacité de transformer la visite en valeur économique et sociale pour le territoire étant donc essentielles.

Osvaldo Lunda, directeur de l'Hôtellerie et du Tourisme de Huíla (2017-2025), reconnaît que ce site possède une grande valeur paysagère, environnementale, culturelle et symbolique, et qu'il est l'une des ressources touristiques les plus emblématiques de Huíla.

Cependant, il subsiste un décalage important entre son potentiel et les conditions existantes pour son affirmation en tant que destination touristique structurée.

Parmi les principales contraintes, le chercheur souligne l'absence d'un instrument spécifique et intégré de planification touristique pour Tundavala, liée à des lacunes dans la coordination entre les différentes institutions responsables du territoire.

Selon lui, cette situation entrave la définition des priorités, la coordination des interventions et la continuité des politiques de développement touristique.

Il a expliqué que l'étude avait mis en évidence des lacunes en matière d'infrastructures, d'équipements et de services d'accueil des visiteurs, ainsi qu'une offre touristique encore mal structurée.

« Tundavala continue, dans une large mesure, d'être visitée comme un lieu de contemplation du paysage, sans que son plein potentiel ne soit exploité pour créer une expérience touristique organisée, capable d'inciter les visiteurs à prolonger leur séjour et de générer des retombées économiques pour le territoire », a affirmé l'interviewé.

La thèse révèle qu'un autre problème important est lié à la faible participation des communautés locales à la chaîne de valeur touristique.

Dans cette optique, il a souligné que le développement touristique de la région ne devrait pas se limiter aux seuls investissements matériels, mais devrait également prendre en compte les opportunités offertes à la population environnante par le biais de la prestation de services, de l'entrepreneuriat, de l'artisanat, de la gastronomie, de la valorisation du patrimoine et d'autres activités liées au tourisme.

L'étude a également identifié des défis liés à la conservation de l'environnement, à la gestion des déchets, à la réglementation de l'utilisation touristique et à la nécessité de mécanismes de suivi permanents, d'autant plus qu'une augmentation potentielle de la demande touristique pourrait exercer une pression accrue sur une zone écologiquement sensible.

En réponse aux problèmes identifiés, cette thèse propose le développement et la mise en oeuvre d'un modèle de planification touristique stratégique pour le Rift de Tundavala, capable de transformer ce site touristique de grande valeur en une destination organisée, durable et compétitive.

Ce prototype devrait reposer sur une gouvernance collaborative, impliquant l'administration publique, les autorités provinciales et locales, les organismes responsables du tourisme et de l'environnement, le secteur privé, les communautés et autres parties prenantes, afin de réduire la fragmentation institutionnelle et d'établir des responsabilités claires en matière de gestion de la destination.

En termes d'infrastructures, elle recommande une intervention guidée par les principes de durabilité et d'intégration paysagère, en privilégiant les équipements et services réellement nécessaires à l'expérience des visiteurs, sans altérer le patrimoine naturel de Tundavala.

La recherche préconise également l'intégration effective des communautés locales aux activités touristiques par le biais de formations, du renforcement des capacités, de l'encouragement de l'entrepreneuriat et de la création d'opportunités économiques liées à la chaîne de valeur touristique.

Sur le plan environnemental, elle propose la mise en place de mécanismes de conservation, de réglementation, de contrôle et de suivi de l'activité touristique, incluant des mesures relatives aux déchets, à la circulation des visiteurs et à la protection des zones les plus sensibles.

Elle demande également que Tundavala cesse d'être promue uniquement comme un site pittoresque et qu'elle soit intégrée à une offre touristique plus large dans la région de Huíla et la région touristique du Sud, combinant nature, culture, patrimoine, gastronomie et autres ressources du territoire.