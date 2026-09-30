Angola: Le tourisme de Huíla mise sur l'IA pour promouvoir ses destinations

Cuvango ( — Le directeur du Bureau provincial de la culture et du tourisme, Tiago Pinto, a défendu l'utilisation du potentiel de l'intelligence artificielle (IA) comme stratégie pour accroître la notoriété, la compétitivité et la durabilité des destinations locales.

Cette position a été exprimée lors de l'événement provincial organisé pour la Journée mondiale du tourisme, célébrée dimanche 27 à Cuvango (Huíla), sous le thème « Tourisme et intelligence artificielle : façonner l'avenir des destinations ».

Il a insisté sur le fait que cette ressource ne doit jamais se substituer à l'interaction humaine.

Le responsable a souligné que la technologie est une réalité quotidienne qui transforme rapidement la manière dont les touristes recherchent des informations, planifient leurs itinéraires et réservent leurs hébergements.

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Pour Tiago Pinto, le débat actuel ne porte plus sur la prédiction de l'arrivée de l'IA dans le secteur, mais sur la définition de stratégies efficaces pour son utilisation au service du développement local, c'est pourquoi la consolidation d'une base de données territoriales est fondamentale pour la réussite de cette transition numérique.

Tiago Pinto a plaidé pour la nécessité impérieuse de connaître et de cartographier rigoureusement le territoire, en collectant des données structurées, avant toute numérisation, sans lequel les outils intelligents n'auront pas l'effet escompté sur l'attraction des investissements.

Il a souligné que le plan stratégique de la province prévoit l'utilisation de l'IA pour transformer les vastes ressources naturelles et historiques de la région en expériences structurées et attrayantes.

L'objectif de cette mesure, selon le directeur, est d'allonger la durée des séjours des visiteurs à Huíla, grâce à l'innovation technologique et à l'amélioration des infrastructures de base, telles que l'accès routier, la signalétique touristique et la connectivité numérique.

Il a également mis en avant le rôle de la technologie dans la démocratisation des opportunités économiques, et la nécessité d'une transformation numérique plus inclusive.

Pour Tiago Pinto, la modernisation du secteur ne doit pas exclure les petits exploitants, les jeunes entrepreneurs, les guides touristiques et les artisans des zones rurales, afin que les revenus générés profitent directement aux populations.

Malgré les incitations à la modernisation technologique, le responsable a averti que la transition numérique ne doit pas se substituer à l'identité culturelle et à la convivialité de la région.

Il a souligné que le tourisme demeure, par essence, une activité des et pour les populations.

Bien que l'IA puisse être un atout pour la promotion et l'analyse des tendances du marché, a-t-il poursuivi, le véritable moteur du succès touristique reste l'hospitalité des communautés et le patrimoine humain qui forge l'identité de la province.

De son côté, l'administrateur municipal de Cuvango, Luís Paulo Ndala, a déclaré que la municipalité possède un potentiel touristique naturel diversifié, mais souhaite qu'il soit transformé de manière durable et respectueuse de l'environnement, afin de bénéficier aux communautés locales.

Il a invité chacun, quelles que soient ses convictions politiques, philosophiques, culturelles ou religieuses, à s'investir dans ce territoire, non seulement financièrement, mais aussi par ses achats.

L'événement provincial organisé à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme s'est déroulé lors d'un camping dans la municipalité susmentionnée, avec la participation d'une centaine d'opérateurs touristiques et de gestionnaires publics représentant les 23 municipalités de Huíla.

L'événement, qui s'est déroulé sur trois jours, comprenait des visites dans une ferme située à 60 kilomètres du chef-lieu de la municipalité, à la mission catholique de Cuvango et aux rapides ou chutes de Tchichalala.