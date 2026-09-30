Tunisie: Ariana - Le ministre de l'Équipement appelle à accélérer le projet de protection contre les inondations

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, a effectué mercredi une visite de terrain dans le gouvernorat de l'Ariana pour s'enquérir de l'avancement de plusieurs projets de protection des villes contre les inondations, notamment celui de Raoued.

Accompagné du gouverneur de l'Ariana, Walid Sandid, le ministre a inspecté plusieurs chantiers afin d'identifier les difficultés qui entravent leur réalisation et d'accélérer le rythme des travaux.

L'ensemble des projets programmés dans le domaine de la protection contre les inondations dans le gouvernorat de l'Ariana représente un investissement global d'environ 100 millions de dinars.

Selon le ministre, les précipitations enregistrées récemment ont mis en évidence plusieurs difficultés ayant affecté les citoyens, ce qui a conduit le ministère à organiser cette visite afin d'évaluer les mesures urgentes prises pour surmonter les obstacles et poursuivre les travaux.

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Il a précisé que les inspections de terrain doivent également permettre de définir certaines priorités dans la réalisation des projets, en tenant compte des difficultés rencontrées par les habitants lors des dernières pluies.

Le ministère a, par ailleurs, donné des instructions aux entreprises chargées des travaux et aux bureaux de contrôle pour achever les chantiers déjà entamés, notamment la pose des conduites et des canaux d'évacuation des eaux pluviales, avant de procéder à l'aménagement des routes concernées afin de les rendre fonctionnelles.

Le ministre a souligné que les conditions météorologiques actuelles permettent de poursuivre une partie importante des travaux routiers.

Il a ainsi appelé les entreprises à renforcer leurs équipes dès mercredi et à intensifier leurs interventions afin d'achever progressivement l'aménagement des routes dans les meilleurs délais.

L'objectif fixé par le ministère est d'achever l'ensemble des marchés liés à ces projets avant l'été 2027, a indiqué Salah Zouari, insistant sur la nécessité de finaliser sans délai les travaux qui peuvent d'ores et déjà être achevés.

La visite a notamment concerné Oued El Khayat, El Bararja 1, Jaafar, Nour Jaafar ainsi que la rue El Jawhara, où les travaux ont démarré mercredi. Le ministre y a inspecté les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales ainsi que les travaux d'aménagement routier.

Salah Zouari a enfin appelé à poursuivre les chantiers qui sont désormais à un stade avancé et à accélérer les interventions afin de permettre la mise en exploitation des infrastructures et des routes achevées dans les plus brefs délais.