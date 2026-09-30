Tunisie: L'ONU Femmes Tunisie lance une campagne de plaidoyer pour le soutien des femmes travaillant au secteur agricole à Jendouba et Kairouan

En coopération avec le Fonds international de développement agricole (FIDA) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'ONU Femmes Tunisie, a lancé une campagne de plaidoyer en faveur des femmes en milieu rural. Portant le slogan « Les femmes en milieu rural au coeur des politiques publiques », cette initiative tend à soutenir l'autonomisation économique des femmes dans les zones rurales.

Pour l'occasion, une rencontre a réuni, ce mercredi 30 septembre 2026 les représentants de plusieurs médias au siège des Nations Unies à Tunis. Cette rencontre a été consacrée à l'annonce du lancement de la campagne précitée qui s'étend sur une période de 15 jours (du 12 au 27 octobre 2026), ainsi qu'à sa présentation et à l'exposition de ses objectifs consistant principalement à faire entendre la voix des femmes en milieu rural et à leur apporter le soutien nécessaire.

Dans ce cadre, les Nations Unies ont indiqué que les femmes représentant environ 35 % des habitants des zones rurales, tandis qu'elles constituent plus de 75 % de la main-d'oeuvre dans le secteur agricole. Cependant, ces femmes travaillant dans le secteur agricole perçoivent moins de 50 % du salaire moyen de leurs homologues masculins, alors que seulement 12 % des femmes en milieu rural bénéficient d'une couverture sociale.

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Pour focaliser sur cette inégalité, la campagne place les médias au coeur de ses activités pour relayer « 15 voix » de femmes en milieu rural, à travers des travaux journalistiques de terrain traitant des causes des travailleuses du secteur agricole.

Jendouba et Kairouan

Les travaux de terrain engloberont les gouvernorats de Jendouba et de Kairouan, où les journalistes réaliseront des entretiens directs avec ces femmes parallèlement à l'écoute d'activistes de la société civile dans les deux régions.

Il est programmé que la tournée journalistique débute le 7 octobre 2026 dans le gouvernorat de Jendouba, à travers des visites de terrain et d'écoute des préoccupations des femmes travaillant au secteur agricole et des activistes de la société civile. Les représentants des médias se rendront le 9 octobre dans le gouvernorat de Kairouan, pour faire de même.

Les productions journalistiques prendront différentes formes comprenant des articles, de courtes vidéos, des témoignages directs, des podcasts et des publications sur les réseaux sociaux.

Et ce, dans le but de recenser et de suivre les conditions de travail auxquelles font face les travailleuses du secteur agricole, de mettre en lumière les dépassements et les violences sous toutes leurs formes dont elles pourraient être victimes, ainsi que de soutenir leurs revendications et de leur prêter main-forte.