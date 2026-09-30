Tunisie-USA - Près d'un million de dollars d'équipements de sécurité remis au ministère de l'Intérieur

30 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

L'ambassade des Etats-Unis en Tunisie a annoncé, mercredi, la remise officielle d'équipements de sécurité à la Direction générale des unités d'intervention et à la Direction générale de la Garde nationale relevant du ministère de l'Intérieur, pour une valeur avoisinant un million de dollars.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l'ambassade précise que ces équipements ont été remis par l'ambassadeur américain en Tunisie, Bill Bazzi, dans le cadre du programme américain d'assistance à la lutte contre le terrorisme.

Selon la même source, ces équipements financés par les Etats-Unis visent à renforcer les capacités de la Tunisie en matière de formation des agents chargés de l'application de la loi et à leur permettre d'obtenir des certifications dans les domaines de la réponse aux crises et des compétences spécialisées en matière de sécurité.

Cette assistance devrait ainsi contribuer au renforcement des capacités sécuritaires de la Tunisie et, plus largement, de la région, souligne l'ambassade américaine.

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