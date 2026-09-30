Tunisie: Industrie 4.0 - trois dispositifs pour diagnostiquer, accompagner et valoriser les entreprises

Un programme d'accompagnement des entreprises tunisiennes vers l'industrie 4.0 a été lancé, mercredi à Tunis, a indiqué le Ministre chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des mines et de l'énergie, Slah Zouari.

Il a affirmé, lors d'un séminaire axé sur le lancement du programme d'accompagnement des entreprises tunisiennes vers l'industrie 4.0, que cette initiative traduit une ambition essentielle celle d'accompagner concrètement les entreprises industrielles dans leurs transformations technologiques et renforcer leur compétitivité.

Ce programme d'accompagnement comporte 3 dispositifs à savoir, le Hub Industrie 4.0, le label 4.0 et la plateforme TIMA qui répondent à une même logique: diagnostiquer pour savoir où agir, accompagner pour transformer, et valoriser pour reconnaître les progrès accomplis.

« Cette transformation ne peut être conduite par l'État seul. Elle repose sur les entreprises, les centres techniques, les universités, les organismes de formation, les startups et nos partenaires internationaux », a encore noté Zouari.

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En ce qui concerne le Hub Industrie 4.0, piloté par l'APII, il aidera l'entreprise à identifier les compétences, solutions et accompagnements dont elle a besoin, tout en coordonnant les acteurs de l'écosystème.

Le Label Industrie 4.0 complète le hub industrie 4.0 .Il s'agit d'un signe de confiance fondé sur des résultats, qui renforcera la visibilité et la crédibilité de l'industrie tunisienne sur les marchés internationaux.

Quant au 3éme dispositif, il consiste au lancement de la plateforme TIMA (Tunisian Intelligent Manufacturing Assessment). Développée avec l'APII et les cinq centres de compétences opérationnels à Sousse, Sfax, Bizerte, Sidi Thabet et Monastir.

Cette plateforme offrira un outil national commun pour évaluer la maturité numérique des entreprises, identifier leurs forces et leurs marges de progression, et mieux orienter leur accompagnement.

L'outil TIMA s'inscrit, ainsi, dans le cadre de l'initiative nationale « Vers une Industrie 4.0 Tunisie » du ministère de l'Industrie, avec l'appui de l'Union européenne en Tunisie et de l'initiative Invest for Jobs, mandatée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mise en oeuvre par la GIZ Tunisie.

Zouari a souligné que la Tunisie, qui dispose de réels atouts avec un tissu industriel diversifié, une expérience manufacturière reconnue, des ingénieurs et techniciens de qualité et une proximité avec les marchés européens et méditerranéens, est appelée à exploiter le numérique pour atteindre l'objectif industrie 4.0.

Et de poursuivre que l'initiative nationale « Vers une industrie 4.0 en Tunisie », engagée depuis 2018 a déjà donné des résultats. En plus des cinq centres de compétences qui sont opérationnels à Sousse, Sfax, Bizerte, Sidi Thabet et Monastir, près de 400 entreprises ont été accompagnées, plus de 2 900 professionnels formés et 50 startups créées. Trois masters professionnels en Industrie 4.0 ont été lancés et des laboratoires spécialisés ont été développés.

De son côté, l'Ambassadeur de l'UE en Tunisie, Guiseppe Perrone, a affirmé l'engagement de l'UE pour accompagner la modernisation de l'industrie tunisienne, laquelle remonte aux années 90 avec le programme de mise à niveau, puis avec l'accord d'association, qui a permis aux produits industriels tunisiens d'être exportés vers les marchés européens.

Il existe, aujourd'hui, des efforts conjoints entre l'Union Européenne, le Ministère de l'Industrie et la GIZ allemande, dans le cadre de la coopération allemande, pour accompagner les entreprises tunisiennes.

L'objectif principal de ce programme, mis en oeuvre par la GIZ pour un montant de 11 millions d'euros, consiste à renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes, notamment en ce qui concerne l'exportation vers le marché européen, a-t-il soutenu.

« Cette coopération est très importante. Elle ne se limite pas à un simple apport technologique, mais elle vise une transformation du mode de production et une meilleure intégration dans les chaînes de valeur locales et internationales, afin de renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes », a-t-il encore expliqué.