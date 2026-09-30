Tunisie: L'USM prépare le déplacement de Bizerte - Des raisons d'espérer

L'Union Sportive Monastirienne de Romain Folz a meublé le week-end en se mesurant à l'Union Sportive de Ksibet Mediouni au stade Mustapha-Ben Jannet. Pour les Bleus, la revue d'effectif a été profitable, et le coach usémiste en a forcément tiré des enseignements en prévision du match face au CAB.

En croisant l'USKM, club qui évolue en Ligue Nationale Amateur, les gars du Ribat s'en sont remis à l'attaquant malien Brahim Gadiaga, auteur d'un doublé et à l'ailier gauche Béchir Yaâkoub pour s'imposer. Perdu de vu depuis quelque temps, Gadiaga revient donc au premier plan même si ce n'est qu'en amical face à un club divisionnaire.

Quant au jeune Yaâkoub, transfuge de Chassieu Décines FC et passé par les catégories des jeunes de l'AS Monaco, il marque des points en attendant de taper dans l'oeil du staff technique. En attendant de renouer avec la Ligue 1 avec un périlleux déplacement à Bizerte pour y croiser le CAB, les gars du Ribat s'affûtent donc avec Folz aux manettes. Départ sur les chapeaux de roues avec deux succès face au ST et l'ESZ, puis une parité contre l'USBG à Monastir, l'USM semble encore en rodage, mais elle a laissé entrevoir de belles promesses en attaque. Cela dit, si la défense doit être stabilisée davantage, à l'entrejeu, l'USM produit du jeu, même si le coach semble encore à la recherche de la combinaison gagnante, le trio qui permettrait globalement à l'équipe de se déployer davantage tout en assurant ses arrières.

Au milieu cependant, les bons joueurs ne manquent pas avec la présence de Salah Barhoumi aux côtés du piston malgache Behaja Tsirava, du milieu axial Chaim Djebali et du prometteur médian offensif Malek Mehri, des éléments qui combinent jusque-là assez bien avec les avants, Ahmed Bouassida et autre Yassine Amri. A l'USM, c'est donc en défense que l'entraîneur devra trouver la bonne formule et choisir les profils qui permettent de cimenter davantage l'arrière-garde. Là, gageons qu'avec la présence des Raed Bouchiba, Youssef Herch, Rayen Azouz, Youssef Benga, Mahmoud Ghorbal, Rayan Boukadida et autre Bayren Noucier, pour ne citer que ceux-là, la mayonnaise finira par prendre si le choix des joueurs est optimal.

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La défense, variable d'ajustement

Enfin, volet plan de jeu, si la stratégie du coach français s'articule autour d'une philosophie basée sur la flexibilité, la transition rapide, l'on note que cette animation évolue souvent en cours de jeu ou plutôt selon les phases du jeu. En clair, au départ, le système préférentiel de Folz est le 4-3-3 avec une assise défensive élargie où les latéraux, tels que Raed Bouchniba, ont pour consigne de participer activement à l'animation offensive tout en gérant la couverture.

Un milieu de terrain hybride avec cette recherche constante de l'équilibre entre un récupérateur capable de protéger l'axe défensif et deux relayeurs chargés d'assurer la transition vers l'avant. Et enfin, une attaque où la recherche de la percussion sur les couloirs constitue l'un des points forts de l'équipe. Cependant, volet axes d'amélioration, outre la défense qui prend trop de buts, d'autres limites identifiées sont en rapport avec une certaine vulnérabilité sur les attaques placées. Des raisons d'espérer donc pour l'USM en ce début de saison, en attendant de juger efficacement les progrès réalisés du côté du 15-Octobre de Bizerte lors de la prochaine journée de L1.