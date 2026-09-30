Tunisie: Kairouan - Après une longue léthargie, reprise des travaux de réalisation de plusieurs projets

Ayant pris beaucoup de retard, les travaux de construction et de restauration de plusieurs projets à Kairouan connaissent, ces dernières semaines, une nette accélération à tous les niveaux.

Ainsi, concernant les travaux de restauration de la piscine municipale qui devaient démarrer en janvier 2020 avec une enveloppe de 1,7 million de dinars pour une durée de 365 jours, rien n'a changé et on a procédé à l'annulation du contrat signé avec le promoteur parce qu'il n'a pas respecté les différentes clauses.

On apprend dans ce contexte que les travaux de rénovation de l'unique piscine municipale ont connu depuis une année un certain niveau d'exécution.

70% des travaux ont été donc réalisés pour un budget de 7 millions de dinars et il est prévu que la piscine municipale sera fonctionnelle durant la saison estivale 2027.

En outre, les travaux de rénovation et de restauration du marché Nhaïssia, ayant duré plus d'une année, seront achevés d'ici deux mois, puisque 70% des travaux ont été réalisés.

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Même chose pour le projet de création d'un marché central moderne à Sidi Arfa, dont 50% des travaux ont été réalisés. Il sera ouvert d'ici l'été 2027.

Enfin, 35% des travaux de construction d'un hôpital régional catégorie B à Haffouz ont été réalisés. S'étendant sur 14 hectares et comprenant 105 lists, ce nouvel établissement hospitalier a nécessité 95 millions de dinars et offrira ses services aux délégations les plus proches et décongestionnera l'hôpital Ibn-El Jazzar, trop saturé.