Tunisie: Commerce extérieur - « Easy Export Days » - La Poste tunisienne à la rescousse des PME et de l'artisanat

Si les grandes entreprises disposent de moyens suffisants pour promouvoir leur image et leurs exportations, les PME, les startups et les microentreprises sont moins outillées pour le faire, en l'occurrence celles opérant dans le domaine de l'artisanat.

Pour combler cette insuffisance, la Poste tunisienne a lancé sa plateforme « easyexport.com.tn », une sorte de guichet unique regroupant plusieurs intervenants, dont les douanes, le Centre de promotion des exportations, l'Office national de l'artisanat et le ministère du Commerce, en partenariat avec les parties concernées, dont les douanes, le Centre de promotion des exportations, l'Office national de l'artisanat et le ministère du Commerce, afin de simplifier les procédures et de libérer le potentiel exportateur, qu'il s'agisse de produits tunisiens destinés aux marchés extérieurs ou de mécanismes d'appui.

« L'importance de ce programme ne se limite pas au seul volet procédural ; elle va bien au-delà, visant à transformer la culture de l'exportation elle-même », a déclaré le ministre du Commerce, Samir Abid, à l'ouverture d'une rencontre de vulgarisation en faveur des PME, organisée mardi en coordination avec la coopération allemande (GIZ).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le programme de sensibilisation, qui prévoit également des rencontres similaires, à Sousse, Sfax, Gabès et Le Kef, vise également à « ancrer un principe fondamental : l'exportation n'est pas l'apanage des grandes entreprises, mais une opportunité accessible à toute entreprise disposant d'un produit commercialisable et compétitif, ainsi qu'à tout artisan porteur de projet ou startup aspirant à développer son activité et à s'ouvrir aux marchés internationaux », a expliqué le ministre.

Il a également noté que le programme intervient comme réponse d'adaptation aux « mutations que connaît le commerce international » et qui « ont engendré une nouvelle réalité, dans laquelle le commerce électronique et numérique s'impose comme l'un des principaux moteurs offrant aux entreprises, quelle que soit leur taille, de plus vastes opportunités de se positionner sur les marchés mondiaux et de surmonter nombre d'obstacles traditionnels liés à l'accès à l'exportation ».

Le programme « Easy Export » vise, selon Samir Abid, à traduire ces orientations en solutions pratiques et concrètes, en instaurant un processus simplifié d'expédition de colis via le réseau postal ; « il rapproche ainsi les services d'exportation des entreprises et réduit la distance les séparant des marchés étrangers », a-t-il indiqué.

Prise en charge de 50% du coût du transport

Dans une déclaration aux journalistes, Yassine Friâa, directeur général de la Poste, a fait savoir que le programme a démarré il y a une année avec 11 guichets uniques et sera généralisé, d'ici à l'année prochaine, à toutes les régions du pays, mettant l'accent sur la prise en charge de 50% du coût de transfert des colis.

Et Friâa de souligner l'importance de la digitalisation du service. « A l'heure actuelle, a-t-il poursuivi, pas moins de 71 entreprises ont déjà adhéré au programme et plus de 6.000 colis ont été expédiés grâce à ce mécanisme et nous voudrions augmenter ces chiffres, surtout que le potentiel est réel : un budget de 5 millions de dinars dans lequel on peut puiser pour prendre en charge le coût du transport... »

Le programme est ouvert à toutes les startups, PME, microprojets, artisans, etc.

L'artisanat est particulièrement visé, compte tenu de la demande extérieure et de la valeur ajoutée des produits tunisiens.

Selon Mme Leila Msellati, PDG de l'Office national de l'artisanat, le secteur contribue à hauteur de 2% des exportations avec une valeur supérieure à 160 millions de dinars en 2025. Toutefois, « nous savons que ces chiffres ne représentent pas la réalité, car beaucoup de produits artisanaux sont exportés de façon pourtant légale, mais pas forcément conforme aux normes. D'où la mise en place d'un programme d'encadrement, d'accompagnement et un appui financier à travers la prise en charge de 50% du coût du transport... »

Et de préciser : ces incitation « ont permis, selon l'expérience, de multiplier par quatre les chiffres à l'export ».

Il est à rappeler que la balance du commerce extérieur tunisien est déficitaire de façon structurelle, avec un taux de couverture de 71% au cours des huit premiers mois de 2026. Et le commerce électronique, avec possibilité d'expédier les produits par la poste, constitue un vecteur de développement important, entre autres, dans les produits « faits main » dont la Tunisie est dotée d'une gamme variée, allant du tapis à la poterie, en passant par le tissage, le cuir artisanal, le verre soufflé, les articles de décoration, les bijoux, etc.