Tunisie: Mohamed Ali Nafti reçoit l'ambassadrice de Guinée équatoriale

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu, le 30 septembre 2026, Mme Gertridus Nsang Ndong Nsuga, Ambassadrice de la République de Guinée Équatoriale et Doyenne du Groupe des Ambassadeurs africains accrédités en Tunisie, qui lui a rendu une visite d'adieu à l'occasion de la fin de sa mission dans notre Pays.

À cette occasion, le Ministre a salué les efforts distingués déployés par l'Ambassadrice de la République de Guinée Équatoriale en vue de soutenir et de développer les relations de fraternité et de coopération existant entre les deux pays, notamment dans les domaines commercial, académique et technique. Il a également apprécié le rôle constructif qu'elle a joué au sein du groupe diplomatique africain pour renforcer l'action africaine commune.

Le Ministre a, en outre, réitéré la détermination de la partie tunisienne de renforcer et de développer davantage les relations de coopération entre les deux pays sur la base des résultats enregistrés, en se concentrant sur les domaines prioritaires concernant les secteurs de la santé, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'enseignement supérieur et du tourisme, outre les échanges commerciaux qui ont connu une évolution croissante au cours des cinq dernières années.

Pour sa part, l'Ambassadrice de Guinée Équatoriale a exprimé sa fierté d'avoir représenté son pays en Tunisie, exprimant sa profonde appréciation et sa gratitude aux autorités tunisiennes pour le soutien et l'assistance dont elle a bénéficié tout au long de son mandat en Tunisie, lesquels ont contribué à l'accomplissement de ses fonctions dans les meilleures conditions, à la réalisation de résultats positifs au niveau de la coopération bilatérale et à l'ouverture de perspectives nouvelles et promises pour cette coopération.

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