Tunisie: Partenariat tuniso-japonais - Stimuler les flux de capitaux entre Tunis et Tokyo

Tunis et Tokyo s'apprêtent à célébrer soixante-dix ans de relations diplomatiques en propulsant leur coopération économique vers de nouveaux sommets. Ce mercredi 30 septembre 2026, l'ambassadeur du Japon en Tunisie, Son Excellence monsieur SAITO Jun, a été accueilli au siège de FIPA-Tunisia par monsieur Jalel Tebib, Directeur Général de l'agence et président par intérim de la Tunisia Investment Authority.

Cette visite de haut niveau, menée en présence de Aya Ishii, première secrétaire à l'ambassade du Japon, a réuni de hauts responsables tunisiens parmi lesquels monsieur M'Hamed Ben Abid, directeur général du climat des affaires, madame Amira Klai, directrice générale des conventions et contentieux internationaux d'investissement, Atef Jamoussi, cheffe du pôle support à la TIA, ainsi que Thouraya Khayati, directrice du marketing international à FIPA-Tunisia et commissaire générale du Tunisia Investment Forum 2026.

Au coeur des échanges figurait la préparation du grand forum tuniso-japonais prévu en décembre prochain. L'ambassadeur japonais a partagé ses orientations pour faire de cet événement un succès stratégique, suggérant de mettre en avant les secteurs à haute valeur ajoutée tels que les énergies renouvelables, les composants automobiles et les technologies de l'information.

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Il a également invité la partie tunisienne à valoriser vigoureusement les atouts du pays, notamment sa position géostratégique de carrefour incontournable entre les marchés européens et africains, ainsi que l'excellence de ses talents dans de multiples domaines d'activité.

Dans la même dynamique, madame Amira Klai a mis en lumière l'avancement d'un accord bilatéral majeur en cours de finalisation. Ce texte stratégique vise à offrir des garanties accrues aux opérateurs économiques des deux nations afin de stimuler durablement les flux de capitaux entre Tunis et Tokyo. Les différentes parties ont ainsi entériné leur volonté commune de travailler main dans la main pour consolider des liens séculaires au service du développement mutuel.