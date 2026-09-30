Tunisie: Le statut universitaire attribué à trois services médicaux à Tataouine, de Sidi Bouzid et de Bizerte

Des arrêtés conjoints ont été publiées, mercredi 30 septembre 2026, au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) concernant l'attribution du statut universitaire à trois services médicaux relevant des hôpitaux publics dans les gouvernorats de Tataouine, de Sidi Bouzid et de Bizerte.

Ces arrêtés conjoints signées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de la santé, en date du 28 septembre 2026, stipulent l'attribution du statut universitaire au service de cardiologie de l'hôpital régional de Tataouine, au service de néphrologie de l'hôpital universitaire de Sidi Bouzid, et au service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital régional de Menzel Bourguiba dans le gouvernorat de Bizerte.