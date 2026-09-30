Tunisie: THE 2027 - Les universités de Gafsa et de Kairouan pour la première fois dans le classement mondial

Les universités tunisiennes ont renforcé leur présence dans le classement mondial du « Times Higher Education » (THE) pour l'année 2027, avec l'admission de 11 établissements tunisiens, contre 9 dans l'édition 2026 et 8 en 2025, témoignant de l'élargissement de la visibilité des institutions d'enseignement supérieur tunisiennes sur la scène internationale.

Selon l'édition 2027, publiée le 30 septembre 2026, ce classement mondial englobe 2297 établissements universitaires répartis dans 118 pays, contre 2191 établissements dans 115 pays l'année précédente.

De plus, le classement a adopté cette année des tranches de classement plus précises afin d'améliorer la comparabilité entre les universités aux rangs proches.

L'Université de Tunis El Manar a conservé sa position de meilleure université tunisienne dans le classement du THE, tout en maintenant sa place parmi les 1000 meilleures universités mondiales, dans la tranche 801-1000.

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Bien que sa catégorie soit restée inchangée depuis 2025, l'université a enregistré une amélioration de ses scores sur les cinq critères retenus par le « Times Higher Education », atteignant notamment 70,7 points pour le critère des relations avec l'industrie et 46,5 points pour l'enseignement.

De son côté, l'Université de Jendouba a poursuivi sa trajectoire ascendante, passant d'une absence dans le classement de 2025 à la tranche 1201-1500 en 2026, puis à la tranche 1201-1400 dans l'édition 2027.

L'Université de Sfax se positionne également dans la tranche 1201-1400, après s'être classée dans la tranche 1001-1200 en 2025, puis 1201-1500 en 2026.

Quant à l'Université de Manouba, elle s'établit dans la tranche 1401-1600, après avoir figuré dans la tranche 1201-1500 au cours des deux années précédentes.

L'Université de Monastir fait quant à elle son retour dans la tranche 1401-1600, après avoir été classée dans la catégorie 1501 et plus dans l'édition 2026.

La tranche 1601-1800 rassemble les universités de Carthage, de Sousse et de Tunis, tandis que l'Université de Gabès se place dans la tranche 1801-2000.

Les universités de Gafsa et de Kairouan ont quant à elles fait leur toute première apparition dans le classement mondial du THE, étant intégrées dans la tranche 1801-2000.

Ainsi, le nombre d'universités tunisiennes classées à l'échelle mondiale selon le THE passe de 8 en 2025 à 9 en 2026, pour atteindre 11 en 2027.

L'édition de cette année se distingue particulièrement par le maintien de l'Université de Tunis El Manar parmi les mille meilleures universités du monde, la progression de l'Université de Jendouba, ainsi que l'entrée remarquée des universités de Gafsa et de Kairouan pour la première fois.