Afrique: Eliminatoires de la CAN 2027 - Les Diables rouges et les Lions Indomptables se neutralisent

Dans un stade Alphonse-Massamba-Débat à huis clos, les Diables rouges n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul1-1 contre le Cameroun le 29 septembre dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027. L'apport du douzième homme a énormément manqué.

Un résultat qui laisse un gout d'inachevé car le Congo qui n'avait plus gagné un match officiel depuis 2024 contre le Soudan du sud voulait renouer avec la victoire sans y parvenir.Un point en deux matches, le bilan des Diables rouges dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations n'est pas flatteur. Mais la situation du groupe leur permet de se maintenir dans la course malgré ce déficit de point. La double confrontation du mois de novembre contre les Comores vainqueurs de la Namibie 1-0 s'annonce très déterminante pour la suite.

Après le faux pas à Gaborone contre la Namibie, le Congo a affiché beaucoup de certitudes au début de la confrontation à huis clos contre le Cameroun. Les Diables rouges ont marqué sur leur moment fort. Ikia Dimi d'un exploit personnel a permis à Geltany Bantsélé, le joueur évoluant au Club athlétique renaissance aiglons de faire sauter le verrou camerounais à la 24e minute.

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Mais bien avant les hommes de Claude Le Roy auront certainement de regrets à nourrir sur leur première action créée dès l'entame qu'ils n'ont pas su concrétiser. La deuxième mi-temps a été moins meilleure que la première. Les Diables rouges ont en effet concédé l'égalisation à la 53e minute sur une faute de main involontaire de leur gardien. Le portier n'a pas à rougir de sa prestation car il a fait un match plus que correct.

Le plus frustrant est de savoir que les Diables rouges qui étaient en pôle position ont laissé filer deux précieux points pour se contenter d'un nul d'un but partout face aux Lions Indomptables du Cameroun, leaders du groupe avec quatre points . Il y avait encore de la place pour espérer mieux lors des prochaines rencontres.

Le Congo reste dernier de son groupe au terme de la deuxième journée avec un point. Le Cameroun reste leader avec quatre points suivi des Comores et la Namibie trois points chacun.

« Je suis sur ce point va couter très cher pour nous à la fin de la compétition. Il reste quatre matches dont deux à domicile. Il faut aller faire un exploit à l'extérieur aux Comores ou au Cameroun. Je n'ai pas peur d'aller au Cameroun avec cette équipe sachant qu'on a eu beaucoup de pépins de santé, physiques et beaucoup d'absence... Ce match va peut être leur donner envie de nous rejoindre dans les prochains mois », a commenté Claude Le Roy au terme de la rencontre.

Le sélectionneur du Congo a par ailleurs estimé que le Cameroun a eu beaucoup de chance à cause du match à huis clos avant de se poser la question. « Imaginez ce match avec vingt mille personnes »