Sénégal: Le député Oumar Diop propose une loi d'orientation en milieu carcéral

Dakar — Le député du groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes, Oumar Diop, a proposé, mercredi, d'aller vers une loi d'orientation pénitentiaire pour une meilleure prise en charge de la vie en détention dans sa globalité.

"Nous devons aller vers une loi d'orientation en milieu carcéral, parce que cet univers est actuellement régi par le Code des drogues, le Code de procédure pénale, le Code pénal ainsi que le décret n° 2001-362 du 4 mai 2001", a-t-il dit.

S'exprimant lors de la séance plénière consacrée à l'examen de la proposition de loi sur la santé en milieu carcéral, le député Oumar Diop a souligné l'urgence d'améliorer les conditions de détention.

Il estime qu'il faut aller vers une loi d'orientation prenant en charge la vie carcérale dans sa globalité, notamment la santé et ses autres aspects.

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Le député considère que c'est l'unique solution pour régler définitivement cette problématique.

Sa collègue Fatou Ba évoque la dimension humaine et juridique de cette proposition de loi.

"Celle-ci répond en effet à une exigence à la fois humaine, juridique et sanitaire visant à garantir aux personnes détenues des soins de qualité sans discrimination", a-t-elle expliqué.

Elle a également invoqué les Règles Nelson Mandela, rappelant le principe fondamental d'équivalence des soins selon lequel la qualité de la médecine en milieu carcéral doit être identique à celle de la société.

Mme Ba considère que la responsabilité du législateur est de faire évoluer le cadre juridique pour mieux assurer la continuité des soins, l'indépendance professionnelle du personnel médical, la coordination des services compétents et le contrôle de la prise en charge sanitaire.

"Il ne s'agit pas de créer un privilège pour les personnes incarcérées, il s'agit plutôt de faire respecter un principe républicain fondamental : la privation de liberté est une décision de justice, la privation de soins ne peut jamais en être la conséquence", a-t-elle précisé.

Cette réforme doit ainsi contribuer à un système carcéral plus respectueux de la dignité humaine et davantage orienté vers la réinsertion.