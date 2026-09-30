Sénégal: Gestion du droit d'auteur - La SODAV et le BUMDA signent un accord de représentation réciproque

Dakar — La Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (SODAV) le Bureau malien du droit d'auteur (BUMDA) ont signé, mercredi à Dakar, un accord de représentation réciproque censé favoriser une protection des droits des artistes au Sénégal et Mali, a constaté l'APS.

L'accord a été signé par le directeur gérant de la SODAV, Aly Bathily, et le directeur général du BUMDA, Yaya Sinayoko, à l'issue d'une visite de travail de trois jours de ce dernier dans la capitale sénégalaise.

"Nos artistes sont exploités de part est d'autre à travers des concerts ou dans les médias, le BUMDA n'est pas au Sénégal donc nous ne pouvons que nous reposer sur la SODAV pour la protection des droits des artistes maliens et réciproquement. La SODAV n'étant pas au Mali, c'est le BUMDA qui va faire ce travail pour les artistes sénégalais", a déclaré M. Sinayoko lors de la cérémonie de signature de l'accord.

Le directeur général du BUMDA estime que cette entente vient donner "une nouvelle dynamique" à cette représentation réciproque renouvelée, car datant du temps du Bureau sénégalais du droit d'auteur (BSDA), l'ancêtre de la SODAV.

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Yaya Sinayoko et sa délégation étaient venus à Dakar pour s'imprégner du modèle de gestion de la SODAV. Il a ainsi loué les compétences des collaborateurs du directeur gérant, Aly Bathily.

Ce dernier trouve de son côté que cet accord rentre dans les mêmes termes que celui paraphé le 17 septembre dernier avec le Bureau ivoirien du droit d'auteur (BURIDA) visant à structurer durablement leur coopération.

Cet accord d'application immédiate entre dans le cadre du renforcement de l'intégration culturelle africaine, selon les signataires.

"L'enjeu de la gestion collective face au numérique nous oblige à mutualiser nos efforts, nos répertoires, standardiser nos pratiques afin d'avoir une réponse concertée et commune face à une problématique transversale qui nous concerne tous", a souligné M. Bathily.

"Il consolide la dynamique de partenariat déjà engagé par le BUMDA avec plusieurs autres pays du continent et pose un jalon essentiel dans la coopération régionale et insuffle une nouvelle dynamique à la promotion de la gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins en Afrique", ont affirmé les deux parties.

A travers cet accord, "la SODAV réaffirme son engagement indéfectible aux côtés du BUMDA pour le rayonnement de la propriété littéraire et artistique, tout en consolidant les liens de solidarité francophone", ont-ils ajouté.