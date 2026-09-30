Sénégal: La transition énergétique juste, une alternative pour valoriser les potentialités agricoles de Saint-Louis (directrice)

Saint-Louis — La transition énergétique doit accompagner le développement de la région de Saint-Louis (nord) qui possède des potentialités dans le domaine agricole, a déclaré mercredi, Yaye Catherine Diop, directrice générale de la Transition énergétique au ministère de l'Énergie et du Pétrole.

"Nous devons préparer dès aujourd'hui les métiers, les compétences et les infrastructures énergétiques qui permettront à la jeunesse de Saint-Louis de devenir un véritable moteur du développement régional", a dit Mme Diop à l'ouverture officielle d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) sur la Transition énergétique juste (JET) à Saint-Louis.

La région de Saint-Louis bénéficie également d'une position géographique stratégique, à l'interface du Fleuve Sénégal et de l'océan Atlantique, a-t-elle ajouté.

Son économie repose sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'agro-industrie et occupe une place importante dans la production agricole nationale, a-t-il souligné. "Cette réalité nous interpelle directement sur la question énergétique", a-t-elle fait observer.

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Pour elle, "l'énergie est indispensable pour développer l'irrigation, assurer le pompage de l'eau, mécaniser les exploitations agricoles, transformer et conserver les produits, renforcer les chaînes du froid, améliorer les infrastructures de stockage et développer les activités agro industrielles".

L'agriculture constitue l'un des principaux moteurs de l'économie de Saint-Louis, a-t-elle insisté, soulignant que la vallée du fleuve Sénégal offre des possibilités considérables pour le développement de l'agriculture irriguée, dans les départements de Dagana et de Podor.

Selon elle, "la transition énergétique doit donc accompagner cette transformation".

Dans cette perspective, elle estime que "le développement de nouvelles solutions doit permettre de produire davantage, transformer davantage sur place et créer davantage de valeur et d'emplois dans la région".

"L'énergie solaire peut notamment contribuer au fonctionnement des systèmes de pompage, à la transformation du riz et des produits horticoles, à la conservation des produits agricoles et à l'alimentation des unités productives rurales", a estimé la directrice générale de la Transition énergétique.

Mme Diop a affirmé que "la Transition énergétique juste est une question de justice territoriale, et elle doit permettre aux territoires de tirer pleinement profit des opportunités liées à la transformation du système énergétique".

L'objectif de la réunion sur la Transition énergétique juste est de mettre en place une stratégie de communication et de sensibilisation afin de favoriser une appropriation territoriale et une participation active et inclusive.

La GIZ (Coopération allemande au développement) accompagne la mise en oeuvre de ce programme de Transition énergétique juste au Sénégal.

L'adjointe au gouverneur chargée du développement, Khoudia Leye, qui a présidé la rencontre, a salué l'approche inclusive adoptée par le ministère en charge de l'Énergie et du Pétrole.

Elle a par ailleurs réaffirmé la disponibilité de l'exécutif régional à faciliter et accompagner ces genres d'initiatives.