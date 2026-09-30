Afrique de l'Ouest: Innovations technologiques et climat - L'initiative CATAL1.5°T a généré 166 solutions dans huit pays d'Afrique de l'Ouest

Dakar — L'initiative CATAL1.5°T, un programme de soutien au financement des innovations technologiques visant à réduire le réchauffement climatique en Afrique de l'Ouest, a permis de développer 166 solutions climatiques et de soutenir financièrement près de 80 jeunes entreprises dans huit pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, a-t-on appris, mercredi, à Dakar, de Benjamin Meier, l'un de ses responsables.

Elle leur a fourni un financement total de 2 millions d'euros, soit 1,3 milliard de francs CFA, a-t-il indiqué en présentant les résultats de ce programme lors d'un atelier des huit pays ouest-africains concernés, sous la direction du ministère sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique et de la GIZ, l'agence du gouvernement allemand chargée de la coopération internationale.

"Le programme a soutenu environ 80 jeunes entreprises [...], dont 60 ont reçu des subventions de 15 000 euros (9,8 millions de francs CFA) et ont bénéficié d'une assistance technique et entrepreneuriale", a dit M. Meier.

Vingt-quatre réunions consacrées aux innovations climatiques se sont déroulées dans les huit pays bénéficiaires d'Afrique de l'Ouest, a-t-il signalé, ajoutant que près de 900 personnes y ont participé.

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Ces innovations entrepreneuriales ont permis de "faire émerger 166 solutions climatiques", d'après Benjamin Meier.

Selon Julia Karst, directrice de projet à la GIZ, les entreprises bénéficiaires de l'initiative CATAL1.5°T ont permis d'éviter environ 21 000 tonnes de gaz carbonique.

"Notre approche consiste essentiellement à constituer un groupe d'entreprises spécialisées dans les technologies climatiques et capables d'attirer des investissements", a expliqué M. Meier.

Il signale que 21 entreprises ont déjà intégré le portefeuille d'investissement de l'initiative CATAL1.5°T, qui cherche à "mobiliser 12 millions d'euros (7,8 milliards de francs CFA) de capitaux privés additionnels, d'ici à 2029".

Financée par le Fonds vert pour le climat et le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement, CATAL1.5°T intervient au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal et au Togo.

D'après Julia Karst, directrice de projet à la GIZ, les entreprises bénéficiaires ont déjà permis d'éviter environ 21 000 tonnes de gaz carbonique.

Fodé Fall, le secrétaire général du ministère sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique

"Les entreprises de technologie climatique peuvent jouer un double rôle : contribuer à la réduction des émissions et créer [...] des emplois", a dit Mme Karst.

Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, Fodé Fall, s'est réjoui des résultats de ce programme international de réduction du réchauffement climatique.

"L'Afrique de l'Ouest est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique. Elle est aussi un laboratoire d'idées et [...] d'innovations technologiques", a-t-il souligné.

M. Fall appelle à développer des technologies locales et à faciliter l'accès aux financements destinés à la réduction du réchauffement climatique.